استمرار التصويت على انتخابات برلمان الشباب بالسويس

السويس - السيد فلاح

شهدت انتخابات برلمان الشباب بمحافظة السويس، استمرار توافد الشباب لليوم الثانى والاخير على التصويت الإلكتروني لاختيار أعضاء البرلمان بالمحافظة التى تنظمه وزارة الشباب والرياضية ضمن المرحلة الثانية والتى تضم 13 محافظة، اليوم الإثنين ، وذلك بمقر مركز شباب المدينة بحى الأربعين.

وشهدت الانتخابات اتباع الإجراءات والضوابط الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي للحفاظ على سلامة المشاركين، لن يسمح بدخول المقر الانتخابي لمن يخالف ذلك، تيسيرًا وتعزيز لمشاركة أعضاء برلمان الشباب بالمحافظة .

ومن جانبه قال محمد سعد، وكيل وزارة الشباب والرياضية بمحافظة السويس ، ان برلمان الشباب يضم 216 شابا تقدموا على موقع الوزارة للانضمام وتقدم للانتخابات 12 شابا 6 أشخاص على النظام الفردى و 6 بنظام القائمة، لافتا ان السويس مخصصة لها 3 مقاعد فردى و قائمة واحدة فقط تضم 3 أشخاص.

أوضح محمد سعد، أن يوم 7 يناير ستظهر النتيجة النهائية للانتخابات عقب البت فى الطعون فى حال تقديمها من خلال الموقع الالكترونى للوزارة، مشيرًا إلي أن النتيجة التى ستظهر اليوم هو العدد الإحصائى لإجمالى عدد التصويت للمرشحين بنظام الفردى والقائمة.