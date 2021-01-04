اليوم السابع
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الإثنين، 04 يناير 2021 12:35 م
خالد صلاح
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إيران تستأنف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 % فى موقع فوردو النووى

الإثنين، 04 يناير 2021 12:20 م
إيران تستأنف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 % فى موقع فوردو النووى تخصيب اليورانيوم - صورة أرشيفية
رويترز

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قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية لوكالة مهر شبه الرسمية للأنباء اليوم الاثنين، إن إيران استأنفت تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة في منشأة فوردو النووية تحت الأرض.

وقال المتحدث علي ربيع للوكالة "قبل بضع دقائق، بدأت عملية إنتاج يورانيوم مخصب بنسبة 20 في المئة في مجمع فوردو للتخصيب".

وكان قد أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، على أكبر صالحى، أن بلاده ستبدأ بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20 % في منشأة فردو قريبا، وقد أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بذلك. وبحسب وكالة أنباء فارس، قال صالحي في حوار مع التلفزيون الإيراني بحسب قرار مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان): نرغب فى البدء في التخصيب بنسبة 20% .

وأضاف "نحن بحاجة لتغيير أسطوانات غاز اليورانيوم، فأسطوانة غاز اليورانيوم الطبيعي متصلة الآن ونقوم بالتخصيب بنسبة 4%. نحتاج الآن إلى توصيل أربعة 5% لنحصل على 20 %، يجب أن يكون هذا تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

 

 


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