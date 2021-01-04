إنهاء عمل سيارات "الكبود" داخل مدينة أسوان بالكامل يونيو المقبل.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إنهاء عمل سيارات الكبود على جميع خطوط سير السيرفيس وإحلالها بسيارات الميكروباص الحديثة داخل مدينة أسوان بنهاية يونيو القادم، فى حين سيطبق ذلك أيضاً على مستوى مدن ومراكز المحافظة الآخرى بنهاية العام الحالى.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية لمحافظ أسوان، اليوم الاثنين، شملت متابعة مشروع رفع كفاءة وتطوير المحور البديل لطريق السادات فيله / الشلال / المحمودية، بالإضافة إلى متابعة إنتظام خطوط سير السيرفيس المؤدية لمنطقة المحمودية بعد تنفيذ مشروع إحلال وتجديد سيارات البيك أب ( الكبود ) بسيارات ميكروباص حديثة بعد تقديم تسهيلات بنكية غير مسبوقة للسائقين أصحاب السيارات.

وأشار محافظ أسوان، إلى أنه سيكتفى بسير عربات الكبود داخل القرى والنجوع والمناطق النائية فقط ، موجهاً مديرى المواقف والمرور بإعداد حصر شامل لسيارات الكبود ، وأيضاً مواقف السيرفيس الرسمية وخطوط السير لوضع خطة متكاملة لإحلال وتجديد سيارات السيرفيس بوسائل نقل حديثة وحضارية ومريحة للمواطن الأسوانى.



الميكروباص بديل الكبود بمنطقة المحمودية



مشروع إحلال البيك اب