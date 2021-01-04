إصابة شخصين بالدقهلية اصطدما بالدراجات النارية على طريق المنزلة بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

أصيب اثنان من الفلاحين بإصابات بالغة بعد اصطدامهما ببعض بالمواجهة أثناء استقلالهما دراجتين ناريتين بناحية مركز المنزلة بمحافظة الدقهلية.

وتلقي اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمركز شرطة المنزلة من مستشفي المنزلة العام، بوصول كل من حسام عبد الحميد أحمد علي 27 سنة فلاح مصابا باشتباه نزيف داخلي بالمخ والصدر واشتباه كسر بعظام الجمجمة والقفص الصدري والركبة، واسلام محمد رشاد على 23 سنة فلاح مصابا بجرح قطعي بالقدم اليسري واشتباه كسر بالعمود الفقري ويقيمان قرية "الشبول" دائرة مركز المنزلة (ادعاء حادث طريق).

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص وسؤال المصاب الثاني قرر بانه اثناء قيادته دراجته النارية " بدون لوحات معدنية " علي الطريق الفرعي مابين قريتي ( الرسوة / الشبول ) دائرة المركز اختل توازنه واصطدم بالمواجهة بدراجة نارية، قيادة المصاب الأول مما ادي الي حدوث اصابتهما ، ولم يتهم احدا بالتسبب في ذلك ، واضاف بقيام الأهالي بنقل دراجته النارية لمنزل أهليته . بسؤال شقيق المصاب الأول المدعو محمد عبد الحميد احمد علي 23 سنة عامل ، ومقيم بذات القرية ، اید ذات المضمون ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك، واضاف بقيام الأهالي بنقل دراجة شقيقه لمنزله تحرر عن ذلك المحضر رقم 99 لسنة 2021 جنح مركز المنزله ، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .