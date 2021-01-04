أهالى قرية بالشرقية يطالبون بتحويل مركز صحة أسرة لمبنى عزل والمحافظ يوافق

الشرقية - حمدى عبد العظيم

طالب أهالى قرية شرارة بمركز الحسينية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتحويل مركز طب الأسرة المتواجد بالقرية إلى مبنى عزل لمصابى فيروس كورونا.

وقال مجدى البقرى، أحد أهالى قرية شرارة بمركز الحسينية، إن القرية بها مستشفى مكون من 3 طوابق حالتهم جيدة بتكلفة فاقت الـ10 ملايين جنيه جاهزة للتسليم لاستقبال المرضى.

وتم تجهيزها بمعرفة الأهالى على نفقاتهم الخاصة وتجهيز 101 سرير وفرشهم وتسليمهم لوزارة الصحة.

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أن الأهالى طالبت أكثر من مرة المسئولين عن الصحة بتحويل مركز صحة الأسرة بشرارة إلى مبنى عزل لعلاج مصابى فيروس كورونا حيث إن المساحة كافية لأنه مبنى فى مساحة 5 أفدنة وبعيد عن الكتلة السكنية ويصلح لهذا الغرض لأنه يخدم 5 وحدات محلية بالمركز، وطالب المحافظ بزيارة القرية وتفقد مركز صحة شرارة.

من جانبه رد محافظ الشرقية على مطالب الأهالى قائلا: أنا موافق والصحة موافقة ولكن لابد من إيجاد الفريق الصبى المعالج والذى يقوم بتشغيل المستشفى.

وأضاف المحافظ، أنه حال توافر الفريق الطبى سيتم فورا تحويل المركز لمبنى عزل.

وأصدرت محافظة الشرقية، بيانا تفصيليا توضح فيه حقيقة وفاة مرضى الكورونا بعناية مستشفى الحسينية المركزي، قال فيه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنه لا صحة لوفاة 7 حالات من مرضى فيروس كورونا فى مستشفى الحسينية المركزى بسبب نقص أو نفاد الأكسجين من المستشفى.