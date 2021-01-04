أسوان تواجه فيروس كورونا بتشغيل غرف عزل بالمستشفى الجامعى الجديد بشكل جزئى

أسوان - صلاح المسن

تجابه أسوان انتشار فيروس كورونا المستجد حيث يتم اتخاذ خطوات استباقية ضمن الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد وخاصة فى الموانئ والمنافذ الحدودية.

كما يتم مراجعة الاشتراطات البيئية والصحية لقاعات الفنادق الثابتة والعائمة والموتيلات والمطاعم والكافيهات على مستوى المحافظة، حيث يتم إصدار قرارات غلق لها فى حالة عدم التزامها بتطبيق هذه الاشتراطات أو وجود أى تجمعات مخالفة لتعليمات رئيس الوزراء.

وتتابع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة التجاوزات فى هذا الاتجاه مع اتخاذ الإجراءات الرادعة حيال كل من يخالف تنفيذ ذلك، ويتم تطبيق سيناريوهات التعامل مع الموجة الثانية لجائحة الكورونا خلال الفترة القادمة وخاصة مع تزايد معدلات الاشتباه والإصابة والوفيات.

وتم التنسيق مع جامعة أسوان على تشغيل غرف للعزل بالمستشفى الجامعى الجديد بمدينة أسوان الجديدة بشكل جزئى والحاصلة على موافقة هيئة الاعتماد والجودة مع دعمها بالكوادر البشرية من أطباء وأطقم تمريض لاستيعاب أى أعداد من الإصابات تزيد عن طاقة المستشفى العام بالصداقة الجديدة وباقى المستشفيات المركزية بمختلف المدن والمراكز والتابعة لوزارة الصحة التى تم تجهيزها مرة أخرى لاستقبال الحالات المصابة.

وفى شمال محافظة أسوان، وصلت محطة أوكسجين كاملة لمستشفى الصدر بإدفو، وتم تشوين الجزء الأكبر بالمحطة داخل المستشفى، وجارى وصول باقى المشتملات الخاصة بنظام التشغيل لتغذية المستشفى بالكامل والاستغناء عن أنابيب الأكسجين.

ومن جهته أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه سيتم وضع آلية محددة لتفعيل الغرامة الفورية فى حالة عدم ارتداء الكمامة بواقع 50 جنيها للمخالفين بداية من يوم الأحد 3 يناير ليكون بمثابة رسالة واضحة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بمنتهى الشدة والحزم بدون أى تراخى أو تهاون.

ووجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بفتح غرفة عمليات المحافظة وتفعيل الخط الساخن 114 بجانب رفع درجة الاستعداد داخل هذه المستشفيات والأطقم الطبية مع توفير الأدوية والمستلزمات الطبية وأسطوانات الأكسجين بكميات كافية، بجانب الأدوية اللازمة لحالات العزل المنزلى والمخالطين.

وحذر محافظ أسوان، من محاولة استغلال أى من شركات القطاع الخاص للظروف الحالية لزيادة أسعار أسطوانات الأكسجين وخاصة فى ظل الإتفاق مع شركة النصر للكيماويات الوسيطة والتابعة للقوات المسلحة بتوفير كافة إحتياجات مستشفيات المحافظة من الإسطوانات لمنع الاحتكار ومحاولة بعض ضعاف النفوس باستثمار الأزمة لتحقيق مصالح شخصية ضيقة.

ولفت اللواء أشرف عطية، إلى أنه سيتم الرقابة المشددة لضمان وقف أى احتفالات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة واتخاذ إجراءات الغلق حيال أى منشأة تقوم بتنظيم أى احتفالية، بالإضافة إلى الغلق الكامل لدور المناسبات ومنع إقامة سرادقات الأفراح والعزاء وأى تجمعات، فضلاً عن مراقبة كل الفنادق الثابتة والعائمة السياحية وخاصة أثناء فترة إجازة نصف العام الدراسى والمتوقع أن تشهد توافد أعداد كبيرة من الزائرين لأسوان.

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الموارد البشرية بمستشفي أسوان التخصصي بالصداقة للحجر الصحي لفيروس كورونا (2)



لتغذية مستشفى الصدر بادفوبالكامل والاستغناء عن أنابيب الأوكسجين



محطة أوكسجين كاملة لمستشفى الصدر بادفو (1)



محطة أوكسجين كاملة لمستشفى الصدر بادفو



مستشفي صدر ادفو



مستشفي أسوان التخصصي بالصداقة للحجر الصحي لفيروس كورونا (2)



مستشفي أسوان التخصصي بالصداقة للحجر الصحي لفيروس كورونا (3)