أسوان ترفع 146 ألف طن مخلفات بتكلفة 45 مليون جنيه.. فيديو وصور

أسوان – عبد الله صلاح

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه تم الانتهاء من رفع 146 ألف طن من المخلفات بتكلفة إجمالية 45 مليون جنيه، بالمحور البديل لطريق السادات، طبقاً للبروتوكول الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والهيئة العامة للتصنيع الحربى، للقضاء على أكبر بؤرة تلوث داخل مدينة أسوان.

وأضاف محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أن ذلك ساهم فى خلق طريق حيوى يربط بين جنوب وشرق وغرب المدينة للقضاء على أى اختناقات مرورية وذلك بطول 2 كم وبتكلفة 3,1 مليون جنيه من ضمن خطة المحافظة لرصف الطرق الداخلية.

وأعطى المحافظ، توجيهاته للمحليات ومديرية الطب البيطرى بتكثيف أعمال النظافة العامة ومواجهة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة وسط العمارات السكنية بالمحمودية مع نشر صناديق القمامة بما يتناسب مع الكثافة السكانية فى هذه المنطقة الحيوية، وهو الذى يتوازى مع قيام فرق الصيانة التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسرعة التعامل مع أى طفح أو كسورات ينتج عنها تراكمات للمياه.



الطريق بعد رفع المخلفات



رفع المخلفات وتطوير الطريق