وفاة واحدة و352 إصابة بكورونا فى صفوف الجالية الفلسطينية حول العالم

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، تسجيل حالة وفاة و352 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في صفوف الجالية حول العالم.
وأوضحت الوزارة - في تقريرها اليومي، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن سفارة فلسطين في السعودية سجلت حالة وفاة جديدة، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 110 حالات.
وأشارت إلى تسجيل السفارة الفلسطينية لدى إسبانيا إصابتين جديدتين في صفوف الجالية، ليرتفع عدد الإصابات إلى 43 إصابة، فيما سجلت 5 حالات وفاة سابقة.
وفي الولايات المتحدة الأمريكية، تم تسجيل 350 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية في ولاية شيكاغو ليرتفع عدد الإصابات إلى 8662 إصابة.
وفاة واحدة و352 إصابة بكورونا فى صفوف الجالية الفلسطينية حول العالمالأحد، 31 يناير 2021 08:48 م
كورونا - صورة أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، تسجيل حالة وفاة و352 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في صفوف الجالية حول العالم.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
فلسطين تعلن 13 إصابة جديدة بالسلالة البريطانية لفيروس كوروناالأحد، 31 يناير 2021 04:16 م
فلسطين تسجل 515 إصابة جديدة بكورونا و9 وفياتالسبت، 30 يناير 2021 01:52 م
فلسطين تسجيل 747 إصابة جديدة بفيروس كوروناالخميس، 28 يناير 2021 12:41 م
فلسطين تعتزم شراء 100 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك V" فى فبرايرالأربعاء، 27 يناير 2021 12:54 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة