انطلاق الجلسة التحضيرية لبرنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهنى

الإسماعيلية - السيد فلاح

تحت شعار "أشتغل فني".. شهد المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية الجلسة التحضيرية لبرنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني Tvet Egypt، وذلك لمناقشة أوجه التعاون مع البرنامج وخاصة تصميم برامج بناء علي القدرات المؤسسية والبشرية التي يقترح تنفيذها للجنة المشار إليها بما يضمن استدامتها وقيامها بالدور والمهام المنوط بها بكفاءة وفاعلية وذلك بحضور ماجد بركات، القائم بأعمال المدير التنفيذي للبرنامج ومديرة إدارة تشغيل الشباب بديوان عام المحافظة ومديري عموم المديريات الخدمية ومدير المنطقة الصناعية والحرة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وممثلي النقابات العمالية والمجتمع المدني وجهاز المعلومات والإحصاء وجامعة قناة السويس.

جاء ذلك بعد توقيع مذكرة تفاهم بين محافظة الإسماعيلية وبرنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني وإدارة تشغل الشباب بالمحافظة والمديريات الخدمية التي لها صلة بالبرنامج والتي تهدف إلي تعزيز اللامركزية والارتقاء بمنظومة التعليم الفني والتدريب المهني على مستوي المحافظات، والتي كان قد تم أعداد البرنامج وفقا لاتفاق التمويل المبرم بين الاتحاد الأوروبي و الحكومة المصرية الذي دخل حيز النفاذ في 16 ديسمبر 2013 وتم التصديق عليه بقرار جمهورى رقم 105 لسنة 2014 .

وبعد صدور قرار محافظ الإسماعيلية رقم 646 لسنة 2019 بتشكيل لجنة تنسيقية للتعليم الفني والتدريب والتوظيف برئاسة وعضوية ممثلي الجهات ذات الصلة بالمحافظة، تضمنت الجلسة تقديم برنامج بناء القدرات البشرية والمؤسسية عن طريق مكون الحوكمة والإدارة بالبرنامج.

في مستهل الجلسة نقل نائب محافظ الإسماعيلية تحيات محافظ الإسماعيلية للقائمين على البرنامج التدريبي مشيدا بابتكارهم للمبادرات التي تهدف إلي تطوير الشباب مهنيا وتنفيذًا لخطة الدولة بشأن تطوير ودعم وتطوير قطاع التدريب الفني لتوفير فرص عمل.