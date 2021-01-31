"الكفن" ينهى خلافا دام 5 سنوات ببلطيم بين عائلتى الراجحى وعثمان.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

أشاد أهالى قرى بلطيم والبرلس بمحافظة كفر الشيخ بعقد الصلح وإنهاء الخلاف بين عائلتى الراجحي، وعثمان، بقرية العياش الشرقى التابعة لمركز بلطيم، دام 5 سنوات بسبب جريمة قتل.

وشهدت قرية العياش الشرقى، حمل كبير عائلة عثمان كفن على يديه، فى مسيرة إلى صوان لقاء الصلح وسط قرية العياش الشرقي، وقدم الكفن لعائلة الراجحي، وقبل أفراد عائلة الراجحى الكفن، وعرضوا مطالبهم.

وتمكن عدد من الشخصيات العامة والشعبية من لم شمل العائلتين بعد تدخلات دامت لمدة عام ،وتولى التواصل بين العائلتين وإجراء الصلح ، وإنهاء الخلافات ، وتقريب وجهات النظر بين الجانبين ،ولعودة عائلة عثمان لمنازلهم وأرضهم بعد تركها لمدة 5 سنوات.

تعود التفاصيل إلى عام 2016 عندما نشبت مشاجرة بين محمد العربى عثمان، ومجاهد العطافى الراجحي، بقرية العياش الشرقي، بسبب لهو الأطفال، أسفرت عن ارتكاب الأول واقعة قتل الثاني، وحرر عن ذلك المحضر رقم 21256 لسنة 2016 جنايات مركز شرطة البرلس، وقيدت برقم 2645 لسنة 2016 كلى كفر الشيخ، ومنذ ذلك الوقت استمرت أعمال التقاضى لمرتكب الواقعة، إلى الآن.

والقى الشيخ أشرف الشقافي، مدير إدارة أوقاف بلطيم، كلمة حث خلالها المتخاصمين على التسامح، ونبذ العنف، والعيش متجاورين مع بعضهم، فى محبة وسلام كما يدعو الدين الإسلامي، ذاكرا دلائل من آيات القرآن الكريم، والأحاديث النبوية، وضرب المثل برسول الله صلى عليه وسلم فى تسامحه.



اثناء عقد الصلح بين العائلتين



الحضور اثناء الصلح



جانب من التصالح



جانب من الحضور



جانب من المسيرة لاجراء الصلح



فرحة المشاركين في اجراء الصلح



فرحة كبرى للصلح بين العائلتين



قيادات شعبية لاجراء الصلح