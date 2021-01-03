وزير الخارجية الفلسطينى يؤكد وجود إجماع دولى حول عقد مؤتمر للسلام

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أكد وزير الخارجية والمغتربين الفسطيني رياض المالكي، اليوم الأحد، وجود إجماع دولي على دعم موقف الرئيس محمود عباس بالتوجه لعقد مؤتمر دولي للسلام.

وقال المالكي - في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية - إن الرئيس عباس طلب من الأمين العام للأمم المتحدة أن يتحمل مسؤولياته حيال التنظيم وبدء التشاور مع الدول المعنية، لبدء التحضير لعقد المؤتمر، ومن ثم استلم رسالة جوابية من الأمين العام، أكد فيها صحة القراءة التي تقدم بها الرئيس وأنه يتفق معه فيها، ويرى أن عليه التزاما ببدء تلك المشاورات، وتوقع المالكي أن تبدأ مع بداية هذا العام.

وفي السياق ذاته، وصف المالكي التوسع الاستيطاني الاستعماري بالأخطر في القضايا التي تهدد مشروع الدولة الفلسطينية المستقلة، مشيرا للحراك على مستوى المحكمة الجنائية الدولية، وأن موضوع الاستيطان موضوع رئيسي في الملفات المرفوعة لها.