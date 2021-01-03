أعلن وزير الاتصالات اللبناني طلال حواط، إصابته بفيروس كورونا، وقال الوزير حواط - في تصريح اليوم الأحد، إن نتيجة الفحص المخبري (بي سي آر) الذي أجراه مطلع السنة الحالية، جاءت إيجابية لتكشف عن إصابته بالفيروس، مشيرا إلى أنه بدأ على الفور بإجراءات العزل الصحي ومتابعة مهامه الوزارية عن بُعد.
يعد وزير الاتصالات هو رابع وزير في الحكومة اللبنانية يعلن إصابته بفيروس كورونا، حيث سبق وأصيب بالفيروس وزير الأشغال والنقل ميشال نجار، ووزير الخارجية شربل وهبه، ووزيرة الشباب والرياضة اللبنانية فارتينيه أوهانيان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة