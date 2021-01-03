يعد وزير الاتصالات هو رابع وزير في الحكومة اللبنانية يعلن إصابته بفيروس كورونا، حيث سبق وأصيب بالفيروس وزير الأشغال والنقل ميشال نجار، ووزير الخارجية شربل وهبه، ووزيرة الشباب والرياضة اللبنانية فارتينيه أوهانيان.