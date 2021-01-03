بيروت (أ ش أ)

أعلن وزير الاتصالات اللبناني طلال حواط، إصابته بفيروس كورونا، وقال الوزير حواط - في تصريح اليوم الأحد، إن نتيجة الفحص المخبري (بي سي آر) الذي أجراه مطلع السنة الحالية، جاءت إيجابية لتكشف عن إصابته بالفيروس، مشيرا إلى أنه بدأ على الفور بإجراءات العزل الصحي ومتابعة مهامه الوزارية عن بُعد.