وزارة الصحة العراقية تسجل 742 إصابة بفيروس كورونا

كتب : أحمد جمعة

أعلنت وزارة الصحة العراقية، انخفاضا ملحوظا بعدد الإصابات فى فيروس كورونا، حيث سجلت 742 إصابة جديدة وهو الأقل منذ 4 يونيو الماضى.

أكدت وزارة الصحة والبيئة فى العراق، أمس السبت تسجيل خمس حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالى الوفيات جراء الفيروس فى البلاد إلى 12 ألفا و813.

وأشارت الوزارة فى بيان صحفى السبت إلى تسجيل 849 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالى الإصابات إلى 595 ألفا و291 ولفتت إلى أن 1493 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس فى البلاد إلى 537 ألفا و841 حالة.