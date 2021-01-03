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واشنطن بوست تحصل على تسجيل لترامب يضغط على سكرتير جورجيا لقلب نتيجة الانتخابات

الأحد، 03 يناير 2021 09:53 م
واشنطن بوست تحصل على تسجيل لترامب يضغط على سكرتير جورجيا لقلب نتيجة الانتخابات ترامب
كتب أحمد عرفة

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حصلت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية على تسجيل لمكالمة يضغط فيها الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب على سكرتير ولاية جورجيا لقلب نتيجة الانتخابات الأمريكية، وفقا لمصادر إعلامية.

وخلال التسجيل الصوتى، طلب دونالد ترامب من سكرتير ولاية جورجيا في المكالمة العثور على نحو 12 ألف صوت لتجاوز الفجوة مع جو بايدن وقلب النتيجة.

وفى وقت سابق انتقد جايك سوليفان مستشار الرئيس الأمريكى المنتخب جو للأمن القومى، سياسة الرئيس الأمريكى، المنتهية ولايته دونالد ترامب تجاه إيران، قائلا في تصريحات لشبكة سى إن إن الأمريكية، إن أفعال إدارة دونالد ترامب تجاه إيران لم تجعل أمريكا أكثر أمنا وطهران باتت أقرب لحيازة سلاح نووي، وفقا لمصادر إعلامية.


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