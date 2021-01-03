مطاعم الخير بالوادى الجديد تقدم خدماتها المجانية لغير القادرين .. صور

خدمات فندقية ودليفري مجاني وعمل علي مدار الساعة في سباق مع الزمن لإنجاز أحد اهم اعمال الخير وهو تجهيز الوجبات الطازجة في مطابخ الخير والتي يقوم عليها فريق من المتطوعين داخل مطاعم الخير بقري محافظة الوادي الجديد التي تواصل تقديم خدماتها المجانية بإعداد الوجبات الطازجة للأسر الفقيرة والغير قادرين وذلك لتقديم 500 وجبه لحوم مطهية بمشمتلاتها لتوزيعها علي الأسر الأكثر احتياجا بمركز الداخلة ، وذلك بشكل يومي لمده شهرين متتالين

ويقام المطعم تحت إشراف محمود خضر عبدالله أمين الصندوق بجمعية تنمية المجتمع بالعوينة وعدد من الجمعيات أهلية تقوم لتنفيذ عدة مشروعات خدمية مجانية لصالح المواطنين بالقري التي يتبعونها كما يساهمون في دعم الأنشطة المماثلة في القرى المجاورة لتوفير الخدمات فيها أيضا .

وكان صابر مبارز رئيس قرية العوينة افتتح مطعم الخير الذي يقدم 500 وجبة غذائية يوميًا للفئات المستهدفة وهي الأرامل والمطلقات ومهجورة العائل، والمرأة المعيلة، والغارمات، وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بقرية العوينة والقرى المجاورة وهي "الراشدة، الهنداو"، وذلك من خلال متطوعين يعملون في المطعم، حيث يقدم المطعم خدماته، وسيعمل طوال شهري يناير وفبراير على أن يواصل العمل في شهر رمضان المقبل.

كما جرى الإنتهاء من تدشين مطعم مصر الخيري بمدينة موط بالداخلة ، وذلك لتقديم 600 وجبه لحوم مطهية بمشمتلاتها لتوزيعها علي الأسر الأكثر احتياجا بمركز الداخلة ، وذلك بشكل يومي لمده شهرين متتالين .

وأشاد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بدور مؤسسات المجتمع المدني العاملة في المحافظة والتي تسهم في رفع المعاناة والتخفيف على المواطنين، مؤكدا على أنها شريك أساسي لتحقيق التنمية في المجالات المختلفة علي أرض المحافظة.