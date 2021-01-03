اليوم السابع
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محافظ المنوفية يتابع موقف الأكسجين الطبى ويشيد بالدور الوطنى للأطقم الطبية

الأحد، 03 يناير 2021 04:22 م
محافظ المنوفية يتابع موقف الأكسجين الطبى ويشيد بالدور الوطنى للأطقم الطبية جانب من الاجتماع
المنوفية - محمد فتحى

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قال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، إن جهود الأطقم الطبية والقيادات التنفيذية بقطاع الصحة فى مواجهة كورونا رسالة ودور وطنى فى هذه المرحلة الحرجة فى ظل تداعيات فيروس كورونا، كما قدم الشكر لقيادات مديرية الصحة بالمحافظة على ما يقدموه من جهود مضنية لقطاع الصحة ومتابعة موقف الأكسجين الطبى أول بأول لضمان تقديم خدمة طبية أفضل لمصابى كورونا.

جاء ذلك خلال لقائه باللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بحضور نائب المحافظ والدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، وذلك لمتابعة الموقف الحالى للأكسجين الطبى بجميع مستشفيات المحافظة وحجم الاحتياجات.

وتابع محافظ المنوفية، الموقف الحالى لفيروس كورونا والتأكد من توافر كافة الخدمات الطبية والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية فى التعامل مع مصابى كورونا وحالات الاشتباه وكذا المسار الآمن حفاظا على أرواح المواطنين، موجهاً قيادات الصحة بتكثيف المتابعة الدورية بكافة المستشفيات لتذليل العقبات والوقوف على مدى الاحتياجات الضرورية وتوفير الاكسجين أولا بأول حسب احتياج كل مستشفى.

وشدد محافظ المنوفية، على ضرورة التواصل الدائم وتقديم الخدمة الصحية الجيدة لمواطنى المحافظة، مؤكدا أنه لا يدخر جهدا فى سبيل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى وإتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مناشدا أهالى وأبناء المحافظة الالتزام بالتباعد وارتداء الكمامات.

 

 


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