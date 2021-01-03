محافظ القليوبية يتفقد عدد من المستشفيات لمتابعة سير العمل ودفع أعمال التطوير

القليوبية إبراهيم سالم

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، مستشفي حميات بنها ومستشفي بنها التعليمي ومستشفي كفر شكر المركزي، يرافقه الدكتورة سعاد محمد عبد الحليم وكيل مديرية الصحة، للتأكد من توافر الأطقم الطبية والمستلزمات الطبية والوقائية والأدوية المستخدمة في علاج فيروس كورونا المستجد، وإلي أعمال التطوير التي تجري بحميات بنها والمستشفي التعليمي.

واستمع المحافظ، إلى شرح لأقسام المستشفى وعدد أسرة العناية المتوسطة والمركزة كما استمع إلى إجراءات التعامل مع المرضى والجهود المبذولة للتعامل مع حالات الاشتباه والمصابين بفيروس كورونا بالتنسيق مع مستشفيات العزل وصرف الأدوية لحالات العزل المنزلي.

وفي مستشفي حميات بنها شدد المحافظ، علي سرعة الإنتهاء من تركيب شبكة الغازات وتانك الأكسجين خلال الأسبوع الجاري وإدخال المستشفي الخدمة لتساهم في زيادة عدد الأسرة من 45 سرير إلي 105 سرير، وفي مستشفى كفر شكر وجه المحافظ أيضا بسرعة ضخ الإكسجين بالتانك لاستقبال المرضى.

وأكد المحافظ، على استمرار جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل بالمستشفيات المخصصة لاستقبال وعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد بمختلف مدن المحافظة.

جانب من الحولة



جانب من جولة المحافظ بحميات بنها



خلال الجولة بمستشفى كفر شكر المركزى



متابعة المستشفيات بالقليوبية



متابعة مستشفى كفر شكر