اليوم السابع
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محافظ القليوبية يتابع تطوير كورنيش النيل ببنها ويوجه بسرعة دفع الأعمال.. صور

الأحد، 03 يناير 2021 12:14 م
محافظ القليوبية يتابع تطوير كورنيش النيل ببنها ويوجه بسرعة دفع الأعمال.. صور متابعة أعمال تطوير كورنيش النيل ببنها
القليوبية إبراهيم سالم

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تفقد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال مشروع تطوير كورنيش النيل بمدينة بنها، يرافقه اللواء هشام خشبة السكرتير العام، والدكتورة نهي عبد العزيز ممثل عن جهاز التنسيق الحضرى، والمهندس أسامة خليل وكيل وزارة الرى، والمهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها، والمهندس طلعت سلطان المستشار الهندسي، ومحمد فوزى مدير المكتب الفنى، وإسلام رجب مدير تطوير العشوائيات والتطوير الحضري بالمحافظة، وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضاري للعاصمة بنها.

وقام مدير التطوير الحضرى، بعرض عناصر التطوير على المحافظ والتى تشمل أعمال تطوير الممشى المواجه للمحافظة، وتجديد كافة عناصره مع الاهتمام بالتشجير وزيادة أعداد الأماكن المخصصة لجلوس العائلات والبرجولات مع الاهتمام بالعنصر الجمالى، وذلك علاوة على أعمال تطوير الشارع الخارجى وبعض الشوارع المؤدية إليه.

ووجه المحافظ، بضرورة العمل بشكل لا يعيق الحركة مع الحفاظ على الشكل الجمالي للمشروع الذى يعد متنفسا لأبناء المدينة مع ضرورة قيام الشركة بتنفيذ الأعمال على الوجه الأكمل وفي خلال المدة الزمنية المقررة والاهتمام بزيادة المسطحات الخضراء، وأن يتم دهان واجهات المباني المطلة على الشارع لإحداث نقلة حضارية للمدينة.

كما تفقد عينات المقاعد المصنوعة من الرخام وأشكال الأعمدة الديكورية، ووجه المحافظ بعمل رامبات لذوى الاحتياجات الخاصة بامتداد الكورنيش، وأيضا أمام مداخل مسجد ناصر، كما وجه بتوزيع ألوان الإنترلوك علي إمتداد الكونيش وذلك لاختيار المناسب منها، لتعميمه بكورنيش النيل، مشددا على ضرورة عدم تأثير الأعمال الجارية على راحة المواطنين.

يذكر أنه تم عقد اجتماع تنسيقي لعرض الرسومات التصميمية والتخطيطية الخاصة بالمشروع ومراجعة كافة أعمال التشجير بما يتناسب مع حجم هذا المشروع، وجه الهجان بضرورة الانتهاء من المشروع في الموعد المحدد وأن يتم زيادة المسطحات الخضراء وزراعة أشجار كبيرة لاستكمال المظهر الجمالي للمشروع.

كما أن المشروع يبدأ من كوبرى كفر الجزار حتى محطة مياه الفيلات كمرحلة أولى، ويتضمن أعمال تطوير شارع مسجد ناصر وشارع ٨ كمداخل للكورنيش وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع ٣٨ مليون جنيه، كما أن كافة الأعمال الاستشارية الخاصة بالمشروع تتم تحت إشراف الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ومديرية الطرق والتطوير الحضري بالمحافظة، حيث يأتي هذا ضمن مخطط تطوير مدينة بنها والذي تم إعداده بتوجيهات من المحافظ وسيعمل على إبراز الوجه الحضاري اللائق للعاصمة.

أعمال تركيب الرخام بالكورنيش الجديد

أعمال تركيب الرخام بالكورنيش الجديد

 

أعمال تطوير كورنيش النيل ببنها
أعمال تطوير كورنيش النيل ببنها

 

الرخام الجديد بالكورنيش
الرخام الجديد بالكورنيش

 

جانب من جولة المحافظ
جانب من جولة المحافظ

 

متابعة تطوير الكورنبش ببنها
متابعة تطوير الكورنبش ببنها

 

متابعة موقف التنفيذ بالكورنيش
متابعة موقف التنفيذ بالكورنيش

 

محافظ القليوبية خلال الجولة
محافظ القليوبية خلال الجولة

 


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