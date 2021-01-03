قطع المياه 3 ساعات بقرى مركز منية النصر بالدقهلية اليوم للصيانة الدورية

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه سيتم اليوم الأحد الموافق 3 يناير الجارى قطع المياة بعض قرى مركز منية النصر من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 12 ظهرا، لإجراء أعمال التطهير الدورية والصيانة اللازمة داخل مرفق مياة منية النصر.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بناءا على التقرير الذى ورد من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، والذى يفيد بقيام فرق التطهير الدورى والصيانة باعمال تطهير المروقات واعمال وصيانة بالطلمبات المرشحة، حيث يتم قطع المياة عن قرية برمبال القديمة وقرية برمبال الجديدة وقرية كفر علام وقرية كفر ابو ذكرى وقرية ميت عاصم وقرية منشية عاصم وقرية الرياض بمركز منية النصر ..

ووجه الدكتور مختار، السيد النخيلى رئيس مركز ومدينة منية النصر للتنسيق مع مسئولى الشركة بسرعة العمل وإنهاء الأعمال خلال الفترة الزمنية المحددة وعودة المياه مرة آخرى حرصا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين، مؤكدا أهمية اتباع الأصول الفنية الواجبة لأعمال التطهير والصيانة التى يتم اجراؤها بمرفق المياة المشار إليه.

وتهيب محافظة الدقهلية بالمواطنين قاطني القرى المذكورة المتأثرة بانقطاع المياه وكذا رئاسة الوحدات المحلية للقرى وايضا الهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز، نطاق هذه الوحدات المحلية بضرورة العمل لاتخاذ مايلزم لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الإنقطاع.