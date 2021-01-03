قطع المياه عن مدينة شبين الكوم وضواحيها لصيانة الشبكات.. غداً

المنوفية - محمد فتحى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، فى بيان لها اليوم، قطع المياه غدا الاثنينمن من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا، عن مدينة شبين الكوم وضواحيها كفر المصيلحه وميت خاقان، لغسيل الشبكة.

وطالب البيان أهالى مدينة شبين الكوم وضواحيها، كفر المصيلحه وميت خاقان وأصحاب المستشفيات والمخابز تدبير احتياجاتهم من المياه وعدم استخدامها خلال فترة الغسيل حتى وأن كانت موجودة بالشبكة.

وأعلن المهندس رشدى عمر رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، أن الاعتمادات المالية للعام المالى 2020/2021 ، بلغت ما يقرب من مليار ونصف طبقا لما ورد من وزارة التخطيط ، وذلك بفضل جهود محافظ المنوفية والتعاون الجاد والمثمر واستمرار تكثيف العمالة ودفع العمل بجميع المشروعات لتتخطى نسب التنفيذ قيمة الاعتمادات المالية التى تم تدبيرها خلال الإعوام المالية السابقة، حيث بلغت جملة اعتمادات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى عن العام الماضى طبقا لوزارة التخطيط 634 مليون جنيه ، فى حين بلغت فى العام قبل الماضى 344 مليون جنيه، وبهذا بلغت جملة اعتمادات القطاع لهذا العام أضعاف الأعوام السابقة مما يساهم فى انجاز العديد من المشروعات وإنهاء الجارى تنفيذه وإدخال الخدمة لقرى جديدة.

ويأتى ذلك فى إطار جهود اللواء ابراهيم أحمد ابو ليمون محافظ المنوفية، لإنهاء العديد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى الجارى العمل بها فى عدد من القرى والنجوع على مستوى المحافظة واستكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى فى القرى المحرومة.