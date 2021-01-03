فيديو.. "اليوم السابع" يرصد شفاء أصغر طفل مصاب بكورونا وخروجه من مستشفى العديسات

الأقصر – أحمد مرعى

رصد اليوم السابع في فيديو لايف من منطقة المنشية بمحافظة الأقصر، مقر منزل الطفل المتعافي من كورونا "محمد. أ" أول طفل أصيب بكورونا في الموجة الثانية ويبلغ من العمر سنة ونصف، والذي خرج معافى من مستشفى العديسات للعزل اليوم برفقة والدته

وقالت والده الطفل أمل أحمد الضوي، أنها خرجت برفقة طفلها من عزل مستشفى العديسات بالأقصر، بعد تعافيه تماما من فيروس كورونا المستجد، وتم عمل مسحة لها ولطفلها قبل الخروج بصحة جيدة.

وأضافت والدة الطفل في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، انهم فور العودة للمنزل منعت الزيارات تماماً لحين الاستراحة من فترة العزل بالمستشفى، وبدأت في عمل نظافة شاملة وتعقيم وتطهير للمنزل لحماية طفلها وأفراد اسرتها من العدوي بكورونا خلال الفترة المقبلة.

وكانت قد أعلنت مستشفى العديسات للعزل الصحى لمصابى فيروس كورونا، اليوم الأحد، عن تواصل خدماتها المميزة بفريق طبى لخدمة مصابى فيروس كورونا بمحافظة الأقصر، وقررت خروج 3 حالات تعافى من كورونا، أبرزهم الطفل "محمد" البالغ من العمر عام ونصف ويعتبر أصغر طفل كان مصاب بكورونا فى الأقصر بالموجة الثانية، والذى تحسن حالته الصحية بصورة كبيرة خلال الساعات الماضية، وتم شفاءه وخروجه معافى من الفيروس.

وكان قد اشرف على حالة الطفل داخل المستشفى على مدار الساعة كل من الدكتور أحمد فتحى مدير مستشفى العديسات للعزل، والدكتور محمد العجمى نائب المدير العام ومدير العزل لمتابعة حالة الطفل برفقة الأطباء وفريق التمريض لحين تمام شفاؤه من كورونا، حيث رافقته والدته لصغر سنه وهى غير مصابة بفيروس كورونا عقب عمل مسحة لها لدى وصولها للمستشفى برفقة طفلها "محمد.أ" البالغ من العمر سنة ونصف، وخرج نجلها بصحة جيدة معافى من كورونا.

وفى هذا الصدد تقدم المستشفى خدمات لمصابى كورونا داخل العزل على مدار الساعة، حيث أنها نجحت فى تقديم الدعم والشفاء والتعافى لأكثر من 111 حالة من كبار السن والحالات المرضية المختلفة منذ شهر نوفمبر الماضى مع بدء الموجة الثانية لكورونا، وذلك تحت إشراف الدكتور منتصر عبدالفتاح إستشاري العناية والتخدير بالمستشفى، والدكتور أحمد خليل والدكتور عمرو الشاذلي أعضاء فريق العزل بالمستشفى، وتحت قيادة الدكتور أحمد فتحي مدير عام المستشفى، ونائب المدير العام ومدير العزل الدكتور محمد العجمي، بناءاً على تعليمات الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالاقصر، والدكتورة إلهام محمد وكيل المديرية، والدكتور بكري عبدالستار مدير مستشفيات العزل بالمديرية.

ومن الجدير بالذكر إن وزارة الصحة المصرية كانت قد أبقت على مستشفى العديسات بالأقصر كعزل صحي وحيد بالمحافظة بعد الموجة الأولى لفيروس كورونا، وذلك بعد قرار غلق عدد 4 مستشفيات عزل آخرين " مستشفى الأقصر العام، مستشفى إسنا التخصصي، مستشفى القرنة المركزي، وعزل المدينة الشبابية بالطود"، ولاتزال المستشفى تقدم الدعم الكامل لكافة الحالات المصابة بكورونا حتى الشفاء التام.