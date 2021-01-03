غلق منفذى الرسوة والجميل الجمركى ببور سعيد أمام السيارات بسبب الشبورة.. صور

بورسعيد محمد فرج

أغلقت إدارة مرور بورسعيد برئاسة العميد محمد بصلة منفذى الجميل والرسوة الجمركى أمام السيارات الملاكى فضلا عن غلق منفذ الشاحنات المتجهة إلى طريق بورسعيد الإسماعيلية نظرا للشبورة المائية الكثيفة التى أدت إلى إنعدام الرؤية بمحور 30 يونيو وطريق بورسعيد دمياط حرصا على أرواح وسلامة قائدى السيارات

ورصدت اليوم السابع طوابير السيارات الملاكى والشاحنات أمام المنافذ الجمركية حتى مداخل بورسعيد غربا وجنوبا لحين زوال الشبورة.

ومن جانبها أهابت مرور بورسعيد بقائدي السيارات مستخدمي طريق "بورسعيد - الإسماعيلية الصحراوي" بتوخي الحذر الشديد أثناء القيادة وعدم السرعة حرصًا على سلامتهم، واتباع تعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم، مشيرة إلى أن إغلاق الطرق مستمر حتى الساعة 10 صباحًا لحين زوال الشبورة.



وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة .



كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة .



وكشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية كثيفة صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلاً على القاهرة والوجه البحرى، وبارد على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.



تكدس السيارات



جانب من الطوابير



طوابير السيارات