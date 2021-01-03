ضبط 610 كرتونة مواد غذائية مجهولة المصدر بمطاى المنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

حررت الوحدة المحلية لمركز مطاي عدد من المخالفات التموينية المتنوعة من خلال حملات تفتيشية ورقابية نظمتها الوحدة المحلية، بالتعاون إدارة تموين مطاى بالاشتراك مع مباحث التموين ومفتش الأغذية، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

يأتى ذلك، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بتكثيف حملات المرور لمتابعة الحالة العامة بالأسواق، والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين من خلال التحفظ على المضبوطات وتحرير محاضر بالمخالفات الواقعة.

وقال خالد عبد الرؤوف رئيس المركز، إن الوحدة المحلية تكثف جهودها لضبط الحالة العامة بالمخابز البلدية والأسواق .

وأسفرت الحملات عن ضبط 610 كرتونة مواد غذائية و15شيكارة أرز زنة و60 شيكارة دقيق و300 كيلوارز و100شيكارةرده و300 كيلو زيت طعام 60 كرتونة طحنيه و80 لفة عصير و80شيكارة علف بدون فواتير(مجهول المصدر) وتم تحرير المحاضر بمعرفة

وقام عبد الحكيم محمد عبد الحكيم مدير ادارة تموين مطاي بتحويل المخالفات للجهات المعنية لبدء التحقيقات.