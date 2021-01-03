ضبط 400 كجم دقيق مدعم قبل تهريبه للسوق السوداء بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملة تموينية مكبرة ، بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية ، بتشديد الرقابة على المخابز والدقيق المدعم حفاظا على أموال الدعم المقدم من الدولة.

وأشارت مديرية التموين بالإسكندرية، إلى أنه تم شن حملة تحت إشراف مدير إدارة الرقابة بالمديرية بقيادة سليمان الطيب ، حيث قامت إدارة تموين العجمى برئاسة عصام اللبيدى مدير الادارة وإشراف ريهام عبد القادر رئيس الرقابة ومفتشى الادارة بشن حملات على نطاق الادارة و التى أسفرت عن ضبط عدد 8 شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة 50 كجم بإحد المخابز بمنطقة الدرايسة والمهربة من خارج المحافظة والتي تتبع مطاحن وسط وغرب الدلتا، وتم التحفظ علي الكمية المطلوبة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.

وكان اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بمحافظة الإسكندرية، برفقة المهندسة جيهان مسعود رئيس حي منتزه اول، اليوم، قد قاد حملة مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بنطاق حى منتزه أول ، وخلال الحملة تم تغريم المحال الغير مطبقة للإجراءات الاحترازية سواء للعاملين او المترددين عليها وذلك المحال المتعدية على حرم الطريق العام بشارع 45 بإجمالي مبلغ 21 الف جنيه.