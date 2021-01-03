ضبط 3000 لتر مياه شرب غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالغربية

الغربية عادل ضرة

تمكنت حملة مكبرة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية برئاسه المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين من ضبط3000 لتر مياه شرب غير صالحة للاستهلاك الآدمي و15 كيلو كبده يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك.

كانت معلومات قد وردت لوكيل وزارة التموين بقيام بعض الأشخاص بمزاولة نشاط تعبئة مياة الشرب وبيعها للمواطنين على أنها مياه مفلترة بدون ترخيص من وزارة الصحة وهذة المياه غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتسبب أضرار صحية للمواطنين خاصة في القرى.

وتم تشكيل حملة تموينية تحت إشراف المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، مكونة من مدير إدارة تموين كفر الزيات يرافقه رئيس قسم الرقابة التموينية بإدارة تموين كفر الزيات ومفتشي قسم الرقابة التموينية بإدارة تموين كفر الزيات للمرور بدائرة مركز كفر الزيات وقد أسفرت الحملة عن تحرير محضر جنحة رقم 97 لسنة 2021جنح مركز كفر الزيات للمسئول عن محطة تعبئة وبيع مياة بناحية كفور بلشاي بغرض الشرب وذلك لمزاولة النشاط بدون ترخيص من وزارة الصحة او الجهات المختصة و بيع مياة بغرض الشرب غير صالحة للاستهلاك الادمي وبدون بيانات إنتاج وصلاحية وتم ضبط 3000 لتر مياه داخل تنك كبير معدة للبيع.

كما أسفرت الحملة أيضا عن تحرير محضر جنحة ضد المسؤل عن أحد محلات بيع اللحوم المجمدة بمدينة كفر الزيات وذلك لحيازته بغرض البيع 15كيلو كبدة مجمدة مجهولة المصدر ويشتبة في عدم صلاحيتها للاستهلاك الادمي، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

في سياق أخر نفذت رئاسة مركز ومدينة طنطا بتنفيذ حملة نظافة مكبرة مشتركة مع رئاسة حي ثان طنطا ، حيث تم رفع أكثر من 500 طن من الأتربة وتسويتها في جزء منخفض على طريق طنطا القاهرة الزراعي بمعدات مركز طنطا، كما شاركت الوحدات المحلية بمركز ومدينة طنطا بحملة نظافة مشتركة لنظافة الكورنيش وكنس الطرق السريعة ورفع تراكمات الأتربة من على جانبي الطرق والجزر الوسطى ورشها بالمياه بدايةً من حدود محافظة الغربية في نطاق ( قرية دفرة ، قرية ميت حبيش، طريق طنطا المحلة الكبرى، نطاق قرية الرجدية، منطقة الإستاد الكورنيش، قرية شوبر، طريق طنطا شوبر الدائري، مدخل قرية خرسيت، مدخل عزبتي القلا وطه بقرية ميت السودان )، كما تم رفع القمامة من (شارع جمال عبد الناصر، ميدان المحطة، كفر العرب، خلف البترول، المقابر) بنطاق الوحدة المحلية بمحلة مرحوم.

في ذات السياق، قام قسم النظافة بمركز ومدينة بسيون بحملة نظافة بحي الخربتاوى والبربخ ومدرسة الثانوية بنات ببسيون، وتم رفع التراكمات من قرى الوحدة المحلية برانشو ( قرانشو ، الحداد وكفر سليمان )، كما تم مسح طريق طنطا بسيون.

وقام قسم النظافة بحي ثان طنطا بعمل حملة نظافة مكبرة من رفع الأتربة وكنس الشوارع ورفع القمامة من أماكن تجميعها ب (جوار جراج النظافة، محيط المستوصف الطبي، شارع سعيد، شارع بطرس، الطريق السريع، حسن رضوان، محيط الميكانيكية) مع استمرار العمل ببقية الشوارع في نطاق الحى.