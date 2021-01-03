صحيفة: جوجل وأبل وفيسبوك وأمازون تواجه تحديات بأمريكا اللاتينية بعد اتهامها بالاحتكار

فاطمة شوقى

قالت صحيفة "الصول دى مكسيكو" المكسيكية إن شركات التكنولوجيا العملاقة، جوجل وأمازون وفيسبوك وآبل، والمعروفة باسم مجموعة GAFA، تواجه تحديات كبيرة فى أمريكا اللاتينية ودول بحر الكاريبى فى عام 2021 الجارى، وذلك بعد اتهامات وجهتها لها أوروبا والولايات المتحدة بالاحتكار.

وأشارت الصحيفة إلى أن التحدي الأكبر الذي ستواجهه مجموعة GAFA هو الشكاوى والتحقيقات التي بدأتها دول مختلفة ضد هذه الشركات بسبب الاحتكارات المزعومة.

"على الرغم من أن هذه الشركات عادةً ما تدير الأسواق التي تتنافس فيها، وهو منصب يسمح لها بكتابة قواعد المنافسين الآخرين بينما يلعبون لاعبًا مختلفًا ، "هذا ما جاء في تقرير أكتوبر الصادر عن مجلس النواب الأمريكي.

وتبلغ القيمة السوقية للشركات الأربع 5.77 تريليون دولار ، بحسب بيانات مؤشر ناسداك نيويورك حيث يتم إدراجها. الرقم أعلى من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019 لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ، والذي كان 5.73 تريليون دولار ، وفقًا لبيانات البنك الدولي.

المستخدمون الذين يتركزون بين الأربعة ، تقريبًا ، يضيفون ما يصل إلى حوالي سبعة مليارات ، أي مبلغ مماثل لسكان العالم.

وقال ليون فيليب سانتشيز ، المحامي التقني ومؤسس شركة Fulton & Fulton ، للصحيفة المكسيكية: "تواجه هذه الشركات تحديًا كبيرًا نحو عام 2021 ، لأن هناك أسبابًا للسوق لبدء الإجراءات ، ولكن أعتقد أن أهم شيء هو الأسباب السياسية".

وفقًا للمتخصص ، على الرغم من احتكار هذه الشركات لمستوى كبير من السوق العالمية ، إلا أن هيمنتها اكتسبت قوة كافية لاتخاذ إجراءات قانونية ضدها عندما بدأت الحكومات ترى قوتها في التأثير على الحياة السياسية للبلدان.

في عام 2015 ، قدم الاتحاد الأوروبي تهمًا ضدجوجل Google بزعم إساءة استخدام نطاقها في عمليات البحث على الإنترنت لصالح منتجاتها.

وبعد عامين من التقاضي ، فرض المجتمع الأوروبي غرامة قدرها 2.7 مليار دولار على شركة التكنولوجيا العملاقة ، وهي أعلى عقوبة لمكافحة الاحتكار في التاريخ ، لتفضيلها خدمة التسوق على حساب المنافسة عندما يبحث المستخدمون عن منتجات على الإنترنت.

وفى عامي 2018 و 2019 ، فرض الاتحاد الأوروبي مرة أخرى غرامة على شركة الإنترنت العملاقة بما يقرب من ستة مليارات دولار بسبب الممارسات المانعة للمنافسة مع نظام التشغيل للأجهزة المحمولة التي تعمل بنظام أندرويد Android ، ومنحها معاملة تفضيلية لمقارنتها بالأسعار.

وجاءت العقوبات بعد ما يقرب من عقد من الاتهامات والدعاوى القضائية من قبل السلطات الأوروبية ضد شركة ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا ، وكلها تستهدف الممارسات الاحتكارية المزعومة.

لكنها لم تكن الوحيدة، في أكتوبر من هذا العام ، رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية ضد الاحتكار ضد شركة ألفابيت Alphabet Inc. ، الشركة الأم لشركة جوجل ، بسبب إساءة استغلال موقعها المهيمن في السوق.

وهذا الإجراء القانوني جزء من معركة من قبل حكومة الولايات المتحدة ضد شركات التكنولوجيا ، وانضمت حتى 35 ولاية مما يسمى "الاتحاد الأمريكي" إلى جانب المدعين العامين من ذلك البلد إلى حكومة دونالد ترامب ورفعت دعوى قضائية ضد الاحتكار ضد أعمال البحث والإعلان في جوجل Google.

قال المدعي العام في ولاية أيوا توم ميلر، هذا الشهر: "تمنع جوجلGoogle المنافسين في سوق المساعد الصوتي من الوصول إلى المستهلكين عبر السيارات المتصلة ، وهو ما يمثل وسيلة مهمة للوصول إلى الإنترنت في المستقبل القريب".