رئيس الوزراء الإماراتى: رسخنا مبادئ التخطيط الاستراتيجى

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أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن حكومته عملت على ترسيخ مبادئ التخطيط الاستراتيجي،وأصبح التميز والتنافس ثقافةً في مؤسساتها، كما قامت بأكبر عملية إصلاح تشريعي في الإمارات عبر أكثر من 50 قانوناً جديداً لمواكبة المستقبل.

وقال الشيخ محمد بن راشد - في رسالة إلى شعب الإمارات بمناسبة الذكرى الـ15 لتوليه رئاسة الوزراء، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية اليوم الأحد -"إن حكومة دولة الإمارات أصبحت الثانية عالمياً في الكفاءة المالية.. وأعدنا هيكلة الحكومة عدة مرات لتواكب المتغيرات.. وضاعفنا الميزانية 130%.. وعزّزنا تنافسيتنا لتكون الإمارات الأولى عالمياً في 121 مؤشراً في مختلف المجالات.. ولا يزال عملنا مستمراً".

واستعرض آل مكتوم جانباً من المنجزات الاقتصادية الكبرى التي تحققت بفضل أداء الحكومة قائلاً: "اقتصادنا الثاني عربياً في الحجم.. ونحن الدولة الأولى إقليمياً في استقطاب الاستثمارات الأجنبية وفي سهولة ممارسة الأعمال.. ونتقدّم على محيطنا العربي في المركز الأول في أكثر من 437 مؤشراً دولياً.. وتصنيفنا السيادي المالي الحكومي الأعلى في المنطقة".

وأشار إلى أن "جواز دولة الإمارات اليوم الأقوى عالمياً.. ونسبة الشعور بالأمان في دولة الإمارات الأعلى عالمياً بأكثر من 95%.. ودولتنا الأولى عالمياً في مؤشر الاستقرار الكلي للاقتصاد.. والأولى عالمياً في نسبة المستشفيات المعتمدة دولياً.. والأولى عالمياً في سهولة الحصول على الكهرباء.. والأولى عالمياً في توفر الإنترنت المتنقل عريض النطاق.. والثانية عالمياً في قدرة حكومتنا على التكيف مع المتغيرات".

وقال الشيخ محمد بن راشد: "تعلّمنا في الـ15 عاماً أيضاً بأن أحد أهم أسرار نجاحنا هو اهتمامنا بالإنسان.. احترام الإنسان.. أياً كان ومن أين جاء.. حفظ حقوق الإنسان وصونها.. تحفيز الإنسان ليقدم الأفضل وليحلم بالأكبر.. توفير حياة كريمة للإنسان،لا بدَّ أن نحمي هذه القيم إذا أردنا الاستمرار".