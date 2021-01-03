حكاية مطبعة أسيوط أنشأت 1975 ومستمرة فى طباعة الأوراق الرسمية

أسيوط - هيثم البدرى

تعد مطبعة محافظة أسيوط، واحدة من أقدم المطابع الحكومية التى أنشأت لغرض طباعة وتوفير كل الأوراق الرسمية الحكومية والدفاتر الحكومية التى يتعامل بها المواطنون فى المصالح الحكومية، حيث تم إنشاء هذه المطبعة عام 1975 بوسط مدينة أسيوط، لتكون واحدة من المنشآت التى تخدم المحليات، والقطاع الحكومى، والمصالح الحكومية لكل الوزارات، والهيئات الحكومية الموجودة بالمحافظة، بما يوفر لميزانية المحافظة، والدولة التكلفة الهائلة فى المطابع الخاصة حال الاعتماد على هذه المطابع.

ويقول محمد خلاف مدير مطبعة محافظة أسيوط، إن هذه المطبعة من أقدم وأعرق المطابع الحكومية حيث تم إنشاؤها عام 1975 ولها هيكل إدارى، وعاملين حيث تصل نسبة العمالة فيها إلى 24 شخصا من بينهم 4 إداريين ومدير، والباقى عدد من العاملين، والفنيين ونعمل يوميا بشكل مستمر حتى يوم السبت إذا كانت هناك ضرورة للعمل ونخضع لمتابعة مستمرة من المحافظة والجهات الرقابية لمتابعة سير العمل وخاصة مع أزمة كورونا ومتابعة التدابير الاحترازية داخل المطبعة.

وأضاف مدير المطبعة، أن المطبعة مشروع خدمى إنتاجى يخدم كل المؤسسات الحكومية داخل المحافظة، ومنتج فى نفس التوقيت، حيث إننا نقوم بطباعة كل الأوراق والدفاتر الخاص بالمنشآت والوزارات والقطاعات الحكومية فنقوم بطباعة كل الأوراق الخاصة بوزارة الداخلية متمثلة فى مديرية أمن أسيوط منها كل مطبوعات المرور، ومطبوعات مديرية الأمن، كما أننا نقوم بطباعة كل مطبوعات الصحة، والمحليات بأكملها فى كل قطاعات المحافظة، فضلا عن مطبوعات وزارة الزراعة والتربية والتعليم والمعهد الفنى الصحى والتمريض وغيرها من المصالح والمؤسسات الحكومية .

وأوضح خلاف، أن المطبعة لها 3 مبان خاصة بها فى 3 بلوكات "عمارات" المبنى الأول عبارة عن مخزن لتخزين ما يتم إنتاجه، والمبنى الثانى مخصص لماكينات الطباعة، والمبنى الثالث مخصص للتجليد وهو مختص تجليد ما يتم طباعته من أوراق ودفاتر داخل المطبعة ويعمل به وحده 9 عاملين ونأمل أن نقوم بعمل تطوير شامل قريبا للمطبعة.

ومن جهته قال المهندس نبيل الطيبى سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط والمشرف على هذا المشروع من بين المشروعات المسندة إليه للمتابعة، إن هناك توجيهات مستمرة من اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بأهمية تذليل العقبات والمشكلات الخاصة بالقطاعات الخدمية المختلفة وخاصة المشروعات التابعة للمحافظة ووضع حلول جذرية لها مع ضرورة المتابعة الدورية للأعمال التى يتم تنفيذها، لافتًا إلى أهمية الاستفادة من المشروعات الإنتاجية التابعة للمحافظة فى تقديم خدمات للمواطنين، مشيرًا إلى اهتمام المحافظة بمراجعة إجراءات الأمان ومعايير السلامة والصحة المهنية المتبعة والتأكد من كفاءة التشغيل مع مراعاة اتباع واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.

وأضاف الطيبى، أن مشروع المطبعة التابع للمحافظة واحد من المشروعات الهامة الخدمية والإنتاجية والتى تتم متابعتها للوقوف أى مشكلات وتذليل كل العقبات لما لها من أهمية كبيرة فى توفير كل الأوراق الحكومية لغالبية القطاعات والمؤسسات الحكومية بالمحافظة ولمتابعة سير العمل والتأكيد على تنفيذ الأعمال المكلفة والارتقاء بمستوى الأداء داخل المشروع والاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وشدد الطيبى، على اتباع التعليمات والقرارات التى اتخذتها الحكومة واللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا للحفاظ على صحة المواطنين والعاملين فى هذه القطاعات.

يذكر أن محافظة أسيوط تستقبل شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضى لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) فى حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة لمواجهة أية طارئ والتعامل الفورى معها على مدار 24 ساعة.



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