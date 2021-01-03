اليوم السابع
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"تعليم الغربية" تحصد 6 مراكز على مستوى الجمهورى فى مسابقة الكاريكاتير أون لاين

الأحد، 03 يناير 2021 03:56 م
"تعليم الغربية" تحصد 6 مراكز على مستوى الجمهورى فى مسابقة الكاريكاتير أون لاين ناصر حسن - وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية
الغربية - عادل ضرة

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حصدت مديرية التربية والتعليم بالغربية ، 6 مراكز أولى بنوعيات التعليم المختلفة فى  مسابقة الكاريكاتير أونلاين والتى أجريت على مستوى الجمهورية فى سبتمبر الماضي ، وجاءت نتيجة مسابقة المستوى الجمهورى كالآتي: المركز الأول على مستوى الجمهورية، وفاز به الطالب فارس صابر محب شاهين، مدرسة المحلة الميكانيكية ، إدارة شرق المحلة، المركز الثانى على مستوى الجمهورية ، وفازت به الطالبة سنا فتحى السيد قنصوة، مدرسة السيدة زينب الثانوية بنات ، إدارة شرق المحلة ، المركز الثالث على مستوى الجمهورية ، وفاز به الطالب محمد محمود على عبد الهادي، مدرسة الشهيد ممجد على رشوان، إدارة غرب المحلة ، أما المراكز الرابع فازت به الطالبة هبة الله عادل فؤاد، مدرسة الأمل الثانوية الفنية للصم وضعاف السمع، إدارة غرب المحلة ، أما المركز الخامس فازت  به الطالبة جنى محمد توفيق فودة، مدرسة عبد المنعم رياض الإعدادية بنات، إدارة غرب المحلة ، كما فاز الطالب محمد فريد حلمى صيام، مدرسة الشهيد احمد عمارة الثانوية بنهطاي، إدارة زفتى ،و قدم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، التهنئة لجميع الطلاب الفائزين على المستوى الجمهورى فى المسابقة ، كما قدم التهنئة للدكتور السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، ومديرى الإدارات التعليمية الفائزة، وأمير عبد الجواد خضر، موجه عام الصحافة بالمديرية، متمنياً دوام التوفيق والنجاح لأبناء الغربية فى جميع المسابقات

 

 


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