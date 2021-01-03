تعرف على تفاصيل الزيارات الميدانية للمشاركين بمسابقة شباب أسوان يبتكر

تنظم محافظة أسوان، زيارات ميدانية للشباب المشاركين بمسابقة شباب أسوان يبتكر للتعرف على نماذج ناجحة.
"اليوم السابع " يقدم تفاصيل الزيارات الميدانية للمشاركين بمسابقة شباب أسوان يبتكر:
أولا: تنظيم زيارات ميدانية للشباب للمشروعات الصناعية والإنتاجية على أرض الواقع.
ثانيا : تم تنظيم زيارات ميدانية لمجموعة من مسابقة شباب أسوان يبتكر بزيارة المنطقة الصناعية بالعلاقى.
ثالثا : أهمية هذه الزيارات الميدانية ودورها فى إتاحة الفرصة أمام الشباب للإطلاع على مقومات النجاح،والتحديات التى تواجه رائد الأعمال الصغير ومحاكاتها.
رابعا : الاستفادة من الزيارات الميدانية لتشجيعهم وتحفيزهم على بدء مشاريعهم والنجاح فيها.
خامسا: الزيارات الميدانية تعد تطبيقاً عملياً للشباب.
سادسا:استيفائهم للدراسات النظرية و اجتيازهم الدورة التدريبية التى تلقوها لمدة 3 أسابيع من خلال لجنة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر برئاسة نائبة المحافظ
سابعا :الدورة التدريبية استهدفت تدريب 75 شاب وفتاة من المتقدمين لمسابقة شباب أسوان يبتكر.
ثامنا :إرتكزت محاورها على 3 مسارات رئيسية وهى مسار إعرف قدراتك ونمي مهاراتك ، و ابدء مشروعك ، علاوة على مسار التدريب الإلكترونى.
تاسعا: المسارات تهدف إلى صقل مهارات المتسابقين وتنمية مهاراتهم الإدارية والفنية ودراسات الجدوى.
عاشرا: رفع كفاءة الشباب لتسويق منتجاتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي بغرض الوصول إلى الجمهور المستهدف للمشروع.
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