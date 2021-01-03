اليوم السابع
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الأحد، 03 يناير 2021 05:30 ص
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تعرف على تفاصيل الزيارات الميدانية للمشاركين بمسابقة شباب أسوان يبتكر

الأحد، 03 يناير 2021 05:00 ص
تعرف على تفاصيل الزيارات الميدانية للمشاركين بمسابقة شباب أسوان يبتكر الزيارات الميدانية للمشاركين بمسابقة شباب أسوان يبتكر
أسوان - صلاح المسن-

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تنظم محافظة أسوان، زيارات ميدانية للشباب المشاركين بمسابقة شباب أسوان يبتكر للتعرف على نماذج ناجحة.

"اليوم السابع " يقدم تفاصيل الزيارات الميدانية للمشاركين بمسابقة شباب أسوان يبتكر:

أولا:  تنظيم زيارات ميدانية للشباب للمشروعات الصناعية والإنتاجية على أرض الواقع.

ثانيا : تم تنظيم زيارات ميدانية لمجموعة من مسابقة شباب أسوان يبتكر بزيارة المنطقة الصناعية بالعلاقى.

ثالثا : أهمية هذه الزيارات الميدانية ودورها فى إتاحة الفرصة أمام الشباب للإطلاع على مقومات النجاح،والتحديات التى تواجه رائد الأعمال الصغير ومحاكاتها.

رابعا : الاستفادة من الزيارات الميدانية لتشجيعهم وتحفيزهم على بدء مشاريعهم والنجاح فيها.

 خامسا: الزيارات الميدانية تعد تطبيقاً عملياً للشباب.

سادسا:استيفائهم للدراسات النظرية و اجتيازهم الدورة التدريبية التى تلقوها  لمدة 3 أسابيع من خلال لجنة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر برئاسة نائبة المحافظ

سابعا :الدورة التدريبية استهدفت تدريب 75 شاب وفتاة من المتقدمين لمسابقة شباب أسوان يبتكر.

ثامنا :إرتكزت محاورها على 3 مسارات رئيسية وهى مسار إعرف قدراتك ونمي مهاراتك ، و ابدء مشروعك ، علاوة على مسار التدريب الإلكترونى.

تاسعا: المسارات تهدف إلى صقل مهارات المتسابقين وتنمية مهاراتهم الإدارية والفنية ودراسات الجدوى.

عاشرا: رفع كفاءة الشباب لتسويق منتجاتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي بغرض الوصول إلى الجمهور المستهدف للمشروع.

 

 

 

 


مسابقة شباب أسوان يبتكر

مشروعات

اسوان

اخبار مصر

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