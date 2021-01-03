تعرف على أعداد الإصابات بكورونا على مستوى العالم أمس

كتب أحمد عرفة

ذكرت قناة العربية، فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن العالم سجل يوم أمس السبت 578,676 إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وفى وقت سابق سجل مركز احتجاز أمنى شرقى العاصمة الكورية الجنوبية /سول/ 121 حالة إصابة إضافية بفيروس كورونا المستجد بعد إجراء اختبارات طبية جماعية.

وقالت وزارة العدل - حسبما ذكرت الإذاعة الوطنية لكوريا الجنوبية "كيه بى إس" - أن عدد الإصابات بكوفيد-19 بمركز احتجاز "دونجبو" ارتفعت إلى أكثر من ألف نزيل، وأنهم ليسوا من ضمن حصيلة الإصابات اليومية التى أبلغ عنها فى البلاد اليوم /الأحد/.

وأدت الإصابات الجديدة بمركز الاحتجاز الأمنى إلى ارتفاع حالات كوفيد-19 مجتمعة بالمرافق الإصلاحية فى جميع أنحاء البلاد إلى 1108 أشخاص، من بينهم 40 موظفًا، كما أن الأرقام الصادرة عن الوزارة لم تتضمن سوى السجناء والموظفين، ولا تشمل أفراد أسرهم أومعارفهم.