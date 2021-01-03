بدء العمل بإتفاق التبادل الحر في القارة الأفريقية

كتبت - هند المغربي

بدأ العمل باتفاق منطقة التبادل الحر القارية 2021 مما يمثل لحظة تاريخية لانطلاق المعاملات التجارية البينية في القارة، وفقا لبانا برس.

وتشهد الرسوم التجارية للعديد من السلع المتفق على قواعد منشأها انخفاضا كبيرا، بموجب اتفاق منطقة التبادل الحر القارية، الذي سيسمح كذلك لجميع التجار بالوصول إلى أسواق أكبر من السابق.

وأشرف رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا باعتباره الرئيس المنصرف للاتحاد الإفريقي، على مراسم افتراضية لإطلاق منطقة التبادل الحر القارية رسميا.

وأكد الرئيس الجنوب إفريقي أنه يتعين على كل الدول الأعضاء ضمان دمج النساء والشباب في منطقة التبادل الحر القارية، وقال رامافوزا "أدعو كل الدول الأعضاء إلى عدم ادخار أي جهد لتهيئة مناخ ملائم يستفيد فيه شبابنا ونساؤنا من الفرص التي تتيحها منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية. يجب توجيه اتفاقنا التجاري بشكل كبير نحو التنمية والشركات الصغرى والمتوسطة، وليس إلى الشركات الكبرى فقط".

ودعا الرئيس رامافوزا البلدان الإفريقية إلى منح الأولوية لإسكات صوت البنادق، مؤكدا أن منطقة التبادل الحر القارية لن يكتب لها النجاح في ظل الصراع.

واتفاق منطقة التبادل الحر القارية جرى توقيعه في مارس 2018 بالعاصمة الرواندية كيغالي، بعد استكمال النصوص القانونية الرئيسية.

ووقعت 54 دولة عضو في الاتحاد الإفريقي على الاتفاق، بينما أودعت 30 دولة وثائق مصادقتها عليه لدى رئيس مفوضية الاتحاد في أديس أبابا.

وتتمثل الأهداف الرئيسية لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية في إنشاء سوق موحد للسلع والخدمات، وتسهيل حركة تنقل الأفراد، والارتقاء بالتطور الصناعي، وتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام والشامل، ومعالجة مسألة العضوية المتعددة في عدة فضاءات إقليمية، طبقا لأجندة 2063 للاتحاد الإفريقي.ويضع الاتفاق أيضا الأساس لإقامة سوق قاري مشترك في المستقبل. ووفقا للمصرف الدولي، فإن هذه المبادرة كفيلة بإخراج ملايين الأفارقة من الفقر بحلول سنة 2035 .