اليوم السابع
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انطلاق التصويت الالكترونى لانتخابات برلمان الشباب بجنوب سيناء.. صور

الأحد، 03 يناير 2021 01:21 م
انطلاق التصويت الالكترونى لانتخابات برلمان الشباب بجنوب سيناء.. صور التصويت فى الانتخابات برلمان الشباب
جنوب سيناء_ فايزة مرسال

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انطلقت اليوم الأحد عميلة التصويت الالكترونى لانتخابات برلمان الشباب لمحاكاة مجلس النواب، تحت شعار "كن قياديًا كن موثرًا" وذلك بعدد مقرين انتخابيين بمديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء تحت إشراف أحمد عبد العزيز وكيل وزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وأعلن أحمد عبد العزيز، وكيل مديرية الشباب والرياضة، انطلاق فعاليات اليوم الأول التصويت الالكترونى لانتخابات برلمان الشباب المحاكى المجلس النواب كتجربة أولى الخلق قنوات اتصال لرؤى الشباب.

ومن جانبه أكد عبد الواحد رشدى، مسؤول البرلمان والتعليم المدنى بمديرية الشباب والرياضة، أن الانتخابات شهدت إقبالا من الشباب والفتيات المشاركين فى البرلمان  وسط اجراءات الاحترازية  حيث يتنافس 7 مرشحين و2 قائمتين وإجمالى لهم حق التصويت 159عضو فى البرلمان على مستوى المحافظة.

اجراءات احترازيه

اجراءات احترازيه

 

التصويت الالكتروني لانتخابات برلمان الشباب
التصويت الالكتروني لانتخابات برلمان الشباب

 

التصويت في انتخابات برلمان الشباب
التصويت في انتخابات برلمان الشباب

 


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