"اليوم السابع" داخل وحدة الميكروسكوب الإلكترونى بجامعة بنى سويف.. صور

بنى سويف هانى فتحى

شهدت جامعة بنى سويف إنجازا جديدا يضاف إلى إنجازات الدولة فى مجال العلوم والبحث العلمى، بامتلاك الجامعة أحدث وحدة جهاز ميكروسكوب إلكترونى فى الشرق الأوسط، بتكلفة 24 مليون جنيه.

الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف افتتح وحدة جهاز الميكروسكوب الإلكترونى بكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة، بتكلفة 24 مليون جنيه، منذ ثلاثة أيام بحضور الدكتور فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد فرغلى عميد الكلية، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالكلية .

وأوضح رئيس الجامعة، أن الوحدة تحتوى على جهاز الميكروسكوب الإلكترونى من طراز (Sigma 500VP) من إنتاج شركة كارل زايس الألمانية (CARL ZEISS)، والتى تعد من كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى انتاج الميكروسكوبيات العلمية عالية الدقة والكفاءة.

وأضاف أن الجهاز يعتبر الأحدث من نوعه على مستوى الشرق الأوسط بما يتميز به من قدرة تكبيريه هائلة تصل إلى مليون مرة بدقة تصل إلى 0.8 نانوميتر، كما يحتوى الجهاز على مجموعة مختلفة مكونة من ستة لواقط إلكترونية (detectors) لتصوير وتحليل مختلف العينات فى مجال علوم المواد النانوميترية والعلوم البيولوجية والهندسية وغيرها.

من جانبها قالت الدكتورة سما إمام الدق وكيل كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة بجامعة بنى سويف للدراسات العليا والبحوث أن الكلية تمتلك الان وحدة جهاز الميكروسكوب الالكترونى الذى يعد أحدث نسخة وطراز فى الشرق الأوسط.

وأضافت الدكتورة سما الدق أن الجهاز يعد من أحدث الأجهزة فائقة الدقة لأنه يستطيع أن يكبر لأكثر من مليون مرة، مشيرة إلى أن الجهاز يساعدك فى كافة النواحي.

وتابعت الدكتورة سما الدق، أن الجهاز نستطيع استخدامه فى رؤية الفيروسات والأجسام الدقيقة وتحليل أنواع الكريستالات غير المعروفة والأحجار، كذلك الشروخ الأولية التى تحدث فى الأسمنت ومواد البناء.

وأضافت الدكتورة سما أن الجهاز يقوم بتصوير الأجسام الصلبة بدقة عالية بالإضافة إلى توضيح الالوان، مؤكدة أن الجهاز يعد إضافة كبيرة ليس لجامعة بنى سويف فقط بل يخدم المجتمع ككل من متخصصين الكيمياء والطب والأسنان والصناعة، مشيرة إلى أن الجهاز يقوم بتحليل المركبات ويوضح العناصر الموجودة بداخلها محشو الأسنان، حيث يقوم الجهاز بتصوير الجسم وفحصه وإيضاح المكونات الموجودة بداخله.

وأكدت الدكتورة سما الدق أننا قدمنا خدمة تلقى العينات بالبريد السريع وسيتم تصويرها وإعداد التقارير الخاصة بها وإرسالها عبر البريد الالكترونى .

من جانبه قال الدكتور أحمد فرغلي، عميد الكلية، إن الجهاز يوفر خدمات علمية للباحثين فى كليات العلوم والطب والصيدلة والطب البيطرية والأسنان داخل وخارج الجامعة، الأمر الذى ينعكس إيجابيا فى زيادة النشر الدولى، ويدعم مستوى رسائل الماجستير والدكتوراه، ويمكن استخدام الميكروسكوب فى تصوير الميكروبات قبل وبعد علاجها بالمواد الطبية المختلفة، علاوة على تقديم خدمات للمناطق الصناعية من مصانع الإسمنت ومحطات معالجة المياه .

وقال الدكتور وليد الروبى أستاذ مساعد بكلية الدراسات العليا بجامعة بنى سويف ورئيس قسم العلوم والتكنولوجيا بالكلية إن الجهاز يعد إضافة كبيرة للكلية بصفة خاصة وللمجتمع العلمى على مستوى الجمهورية بصورة عامة.

وأكد الدكتور وليد الروبى أننا فى مجال تخصصنا فى قسم العلوم والتكنولوجيا نتعامل مه جزيئات صغيرة للغاية والجهاز يمتلك قدرة كبيرة على التكبير لأكثر من مليون مرة .

وأضاف الدكتور وليد الروبى أن الجهاز سيوفر كثير ا فى مجال البحث العلمى مشيرا إلى أن الاساتذة والباحثين كانوا يرسلون ويسافرون بالعينات إلى الدول الأوربية لإجراء الأبحاث عليها قبل قدوم الجهاز الى جامعة بنى سويف.

فيما قال الدكتور مصطفى شوقى مدير وحدة الميكروسكوب الالكترونى بكلية الدراسات العليا جامعة بنى سويف إن الجهاز من طراز (Sigma 500VP) من إنتاج شركة كارل زايس الألمانية (CARL ZEISS) ووكيلها شركة نوح فى مصر يعد من أحدث الأجهزة فى هذا المجال على مستوى الشرق الأوسط.

وأضاف الدكتور مصطفى أن الجهاز يمتلك العديد من القدرات تساعدنا على فحص المكونات فى كافة المجالات البيولوجية والهندسية والصناعية .

وتابع الدكتور مصطفى شوقى أننا تطبيقاً لإجراءات الاحترازية فى ظل ظروف فيروس كورونا، وتسهيلا على الباحثين والمصانع وفرنا مبادرة استقبال العينات من خلال البريد السريع ويستطيع الباحث أن يتابع فحص العينات من خلال برامج التواصل بالفيديو مشيرا إلى أن الوحدة عقدت عقود شفهية مع بعض مصانع الاسمنت والمصانع الأخرى ليس فقط لفحص العينات ولكن لتقديم الدعم العلمى لهم.

وقال الدكتور محمد جمال الدين محمد باحث بمرحلة الدراسات العليا بكلية الدراسات العليا بجامعة بنى سويف إن الجهاز يعد ثلاث أجهزة فى جهاز واحد حيث يوجد به جهاز ماسح وجهاز كاشف بالإضافة إلى جهاز تحليل العينات .

وأضاف الدكتور محمد جمال الدين أن الجهاز يعد من أدق الأجهزة فى الشرق الأوسط فى تكبير العينات لأكثر من مليون مرة بالإضافة إلى الدقة الكبيرة فى تصوير وفحص العينات .

وأكد الدكتور محمد جمال الدين أن الجهاز سيخدم كثيرا مجال البحث العلمى بجامعة بنى سويف بصفة خاصة وخاصة أن الجامعة تمتلك مراكز متقدمة فى مجال البحث العلمى وحققت مراكز متقدمة على مستوى العالم .

من جانبه قال مهندس سامح نوح ناءب رئيس مجلس إدارة الشركة الموردة للجهاز أن الجهاز ضمن ثلاث أجهزة موجودة فى مصر ويعد من الأجهزة القليلة الموجودة فى الشرق الأوسط مشيرا إلى أنه يوجد 11 جهاز آخر من نفس الفئة ولكن من طراز اخر موجودة فى مصر ،مشيرا إلى أن الجهاز يعد من أحدث الأجهزة ذات الدقة العالية فى التصوير .



































