اليوم السابع
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الأحد، 03 يناير 2021 05:52 م
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الطيران المدنى الكويتى يقرر تعليق الرحلات التجارية من وإلى بريطانيا

الأحد، 03 يناير 2021 04:40 م
الطيران المدنى الكويتى يقرر تعليق الرحلات التجارية من وإلى بريطانيا الطيران الكويتى - صورة أرشيفية
أ ش أ

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أصدرت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية تعميمًا إلى شركات الطيران العاملة بمطار الكويت الدولي بتعليق الرحلات التجارية المباشرة من وإلى بريطانيا.
وأوضح الطيران المدني الكويتي - في بيان صحفي اليوم /الأحد/ - أن القرار سيتم تطبيقه ابتداءً من تمام الساعة الرابعة من فجر يوم الأربعاء المقبل وحتى إشعار آخر.
يُشار إلى أن الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، قد أعلنت استئناف حركة الطيران التجاري بمطار الكويت الدولي أمس السبت بعد توقفها لمدة أسبوع، مع استمرار قائمة الدول الـ35 المحظورة، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


الطيران المدنى الكويتى

الكويت

بريطانيا

كورونا

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