السيناتور الجمهورى جراهام يعارض تشكيل لجنة للتحقيق فى نتائج الولايات المتأرجحة

كتب أحمد عرفة

ذكرت قناة العربية، فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن السيناتور الجمهورى ليندسى جراهام يعارض تشكيل لجنة للتحقيق فى نتائج الولايات المتأرجحة.

وفى وقت سابق قال السناتور الجمهورى ليندسى جراهام، أحد أقرب حلفاء الرئيس ترامب فى الكابيتول هيل، إنه سيكون من الجيد للبلاد أن يحضر ترامب تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن فى 20 يناير "إذا انتهى الأمر بفوز بايدن".

وفقا لصحيفة ذا هيل، قال جراهام عندما سُئل عما إذا كان ينبغى على ترامب حضور حفل تنصيب بايدن: "إذا انتهى بايدن بالفوز، نعم، أعتقد ذلك.. أعتقد فقط أنه أمر جيد للبلد.. سيكون ذلك مفيدا له"، وأضاف: "آمل أن يأتى بايدن إليه".