السيطرة على تسريب فى خط غاز عمومى بمدينة الواسطى ببنى سويف.. صور

بنى سويف هانى فتحى

أفادت محافظة بنى سويف فى بيان لها، بأنه تم السيطرة على تسرب فى الخط العمومى للغاز الطبيعى بمنطقة طراد النيل بمدينة الواسطى.

وكانت منطقة طراد النيل بمدينة الواسطى شمال بنى سويف، اليوم الأحد، قد شهدت تسرب فى الخط العمومى للغاز الطبيعى، حيث فوجئ أهالى منطقة طراد النيل بمدينة الواسطى، برائحة غاز وإنبعاثها من ماسورة الخط العمومى الرئيسى " 7 بار" بشارع طراد النيل، بالقرب من مفارق الزاوية، ما تسبب لهم فى حالة من الذعر والخوف، قبل أن يتم إخطار الوحدة المحلية وطوارئ الغاز ومركز الشرطة.

وانتقل على الفور فنيو شركة الغاز ببنى سويف إلى موقع التسريب، حيث تم إغلاق المحبس العمومي، للغاز بالمنطقة، ودفعت مديرية أمن بنى سويف بقوات الحماية المدنية بمديرية الأمن على رأس 4 سيارات إلى موقع التسريب، استعدادا للتدخل فى أى وقت، حيث تم فرض كردون أمنى فى المنطقة، لحين الإنتهاء من أعمال الصيانة.

كما أقدمت الوحدة المحلية بمركز ومدينة الواسطى برئاسة المحاسب محمد بكرى إبراهيم على قطع الكهرباء عن المنطقة مؤقتا لحين إنهاء أعمال الصيانة.

وشكلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى غرفة عمليات برئاسة رئيس الوحدة وضم فى عضويتها كل المسؤوليين المعنيين وقسم الأزمات بالوحدة لمتابعة مستجدات التسريب أول بأول والربط بين الجهات المعنية من غاز وكهرباء ومياه وشرطة وإسعاف.



الإسعاف



الأهالى



تسرب فى الخط العمومى للغاز