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الرى السودانية: اتفاق دولتى المصب مع أثيوبيا على اجتماعات ثنائية مع الخبراء

الأحد، 03 يناير 2021 06:19 م
الرى السودانية: اتفاق دولتى المصب مع أثيوبيا على اجتماعات ثنائية مع الخبراء سد النهضة
كتبت: هناء أبو العز

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 أعلنت وزارة الرى السودانية، على حسابها الرسمي بموقع "تويتر" إن دول سد النهضة تتفق على اجتماعات ثنائية مع الخبراء.
 
وأشارت الوزارة في تغريدتها : بدعوة من وزيرة التعاون الدولي بجنوب افريقيا، دكتورة جي باندورا، عقد بعد ظهر اليوم اجتماع ثلاثي بين السودان ومصر وإثيوبيا بحضور خبراء الاتحاد الافريقي و المراقبين الدوليين،  للنظر في إمكانية إستئناف مفاوضات ملء و تشغيل سد النهضة. 
 
واستعرضت الدول الثلاث خلال الإجتماع مواقفها بشأن إمكانية التوصل إلى صيغة تسمح باستئناف المفاوضات في ظل التطور الايجابي بتقديم الخبراء الأفارقة لمذكرة إتفاق للدول الثلاث.
 
وقال البيان: رحب السودان بهذا التطور واعتبره غير كافي في ظل عدم تحديد دور واضح للخبراء في تسهيل التفاوض واقتراح حلول في القضايا المستقبلية.
 
وخلص الاجتماع إلى تبني مقترح السودان بأن يخصص هذا الأسبوع لاجتماعات ثنائية بين الدول الثلاث وفريق الخبراء والمراقبين .
 
وطلبت الدكتورة جي باندورا، أن تخصص هذه الاجتماعات لتحديد نقاط الاتفاق والخلاف بين الدول الثلاث على أن تعاود الاجتماعات الثلاثية انعقادها في يوم الأحد 10 يناير، على أمل أن تختتم المفاوضات بنهاية شهر يناير الحالي وقبل انتهاء رئاسة جنوب افريقيا لدورة الإتحاد الإفريقي، إعلام وزارة الري والموارد المائية 3 يناير 2021م.
 

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