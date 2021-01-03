الرئيس اللبنانى: لا شريك للبنانيين فى حفظ استقلال وطنهم وسيادتهم على حدودهم

كتب : أحمد جمعة

قال الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون، إن الشعب اللبنانى لا شريك له فى حفظ استقلال وطنه وسيادته على حدوده وأرضه وحرية قراره.

وكتب عون عبر حسابه على تويتر: "لا شريك للبنانيين فى حفظ استقلال وطنهم وسيادته على حدوده وأرضه وحرية قراره."

تأتى تدوينة "عون" بعد تهديد الحرس الثورى الإيرانى باستخدام الأراضى اللبنانية فى التصعيد ضد الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما دفع الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريرى للتأكيد على أن إصرار القيادة الإيرانية على زج لبنان فى حروبها وصراعاتها يشكل ذروة الاعتداء على السيادة اللبنانية، مضيفا: "وطننا ليس منصة لرهانات طهران وسياساتها العبثية مهما حشدت من صواريخ".

وفى وقت سابق، هدد أمير على حاجى زاده، قائد سلاح الجو فى الحرس الثورى الإيرانى، أن كل الصواريخ الموجودة فى غزة ولبنان تمت بدعم إيرانى، مؤكدًا أنها هى الخط الأمامى لمواجهة إسرائيل.

وقال حاجى زاده، فى مقابلة مع وكالة "تسنيم" التابعة للحرس الثورى، أن "المفاوضات حول قدراتنا الصاروخية خط أحمر"، مضيفًا: "لم يجبرنا أحد على تحديد مدى 2000 كيلومتر لصواريخنا".

يأتى هذا التصعيد فى إطار التهديدات المتبادلة بين طهران وواشنطن، حيث تهدد إيران بالثأر عشية الذكرى السنوية لاغتيال قاسم سليمانى، القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثورى الإيراني.