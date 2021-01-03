اليوم السابع
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الأحد، 03 يناير 2021 06:25 م
خالد صلاح
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الداخلية السنغالية تحذر الأحزاب السياسية من تلقى تبرعات خارجية

الأحد، 03 يناير 2021 05:10 م
الداخلية السنغالية تحذر الأحزاب السياسية من تلقى تبرعات خارجية الرئيس السنغالى ماكى سال
أ ش أ

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حذر وزير الداخلية السنغالى أنطوان فيليكس جوم، اليوم الأحد، الأحزاب السياسية من تلقى تبرعات خارجية أو من الأجانب المقيمين في السنغال 
و شدد المسئول السنغالى - في بيان اليم - على أن أى حزب سياسى يتلقى مساهمات أو تبرعات من الخارج أو من الأجانب المقيمين فى السنغال سيكون عرضة للحل، وفقا للبند الثانى من المادة الرابعة للقانون رقم 81-17 لسنة 1981 المتعلق بالأحزاب السياسية.
وأشار البيان فى هذا الصدد إلى حملة التبرعات التى أطلقها حزب باستيف عبر وسائل التواصل الأجتماعى لجمع تبرعات محلية و دولية لتمويل أنشطتها السياسية.
و نوه وزير الداخلية السنغالى إلى أنه بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 17-81 لسنة 1981 لا يحق للأحزاب السياسية الأستفادة من موارد أخرى غير مساهمات وتبرعات أعضائها والمتضامنين معها.


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