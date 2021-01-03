الحرس الامبراطورى اليابانى يضبط شاب حاول التسلل لقصر ناروهيتو فى العاصمة طوكيو

كتب محمد شعلان

تسلل شاب ياباني يبلغ من العمر 29 عاما، إلى مقر إقامة الإمبراطور ناروهيتو في العاصمة طوكيو، ولم يكتشفه الحرس الا بعد مرور ساعتين ، وعقب القبض عليه برر الشاب فعلته بأنه كان يرغب فى مقابلة أى أحد من الأسرة الإمبراطورية .

وأفادت مصادر في الشرطة اليابانية، أن الحرس الإمبراطوري أوقف المتسلل بعد ساعتين، من فعلته، قرب منزل الأميرة يوريكو البالغة من العمر 97 عاما، عمة الإمبراطور ناروهيتو ، ووفق ما قالت شبكة قنوات فوجي الاخبارية في اليابان.



قصر الامبراطور فى طوكيو

وكشفت شبكة فوجى اليابانية، حسب ما نقلته "سكاى نيوز"، أن الشاب الياباني مر عبر المدخل الرئيسي لبيت الضيافة الذي لا يوجد حوله حراسة، وبعد ما القت الشرطة القبض عليه وبسؤاله عن سبب قيامه بهذا الفعل الذى يعرض حياته للخطر، قال إنه كان يريد "مقابلة أفراد من العائلة الإمبراطورية"،

يذكر أن الامبراطور ناروهيتو اعتلى العرش في اليابان عام 2019، بعد تنحي والده ، ويبلغ الامبراطور ناروهيتو (60 عاما) وقال فى احتفال لإحياء ذكرى قتلى الحرب العالمية " أتعشم بصدق ألا تكرر أبدا مرة أخرى ويلات الحروب".

والإمبراطور ناروهيتو ، هو حفيد الإمبراطور هيروهيتو الذي خاضت باسمه القوات الإمبراطورية الحرب، ووصل الامبراطور ناروهيتو إلى عرش البلاد العام الماضي بعد تنازل والده أكيهيتو عن العرش.