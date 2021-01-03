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استمرار عمل الموانئ النفطية بالعراق وتأمين القنوات الملاحية بشكل كامل

الأحد، 03 يناير 2021 05:00 ص
استمرار عمل الموانئ النفطية بالعراق وتأمين القنوات الملاحية بشكل كامل ميناء البصرة
كتب : أحمد علوى

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أكد المدير العام للشركة العامة لموانئ العراق فرحان محيسن الفرطوسى استمرار عمل الموانئ النفطية دون توقف.. مشددا على أن القنوات الملاحية العراقية مؤمنة بالكامل.

كانت السلطات العراقية، قد أخلت سفينة تجارية فى المياه الدولية بميناء البصرة العراقى بعد التصاق لغم بحرى كبير فيها.

وقال الفرطوسى - فى بيان أويته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - "تم التواجد بالقرب من السفينة الليبيرية والعمل على سحب الناقلة /نوردك فر يدم/ المحملة بـ 149 ألف طن من الوقود الأسود بعيداً عن الناقلة الملغمة بولو، وأن العملية تمت بنجاح من خلال الساحبات التابعة للموانئ".

وأضاف: "أن الناقلة رمت مرساتها على مسافة 1.5 ميل بحرى عن الناقلة بولو بمساعدة كوادر الشركة المتواجدين للإشراف والمساعدة على فك وإقلاع الناقلة نوردك فريدم"، مشيرا إلى أن الشركة بانتظار توقيتات إزالة اللغم من أجل التواجد والمساعدة والمشاركة فى انتزاعه.العراق ، موانى العراق ، اخبار العراق

 


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