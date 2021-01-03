وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" أن هذا الاستطلاع أجرته وكالة ريال متر بناء على طلب من قناة (واي تي إن) الإخبارية على ألف شخص تزيد أعمارهم على 18 عاما على الصعيد الوطني في يومى 1 و2 يناير.



وأوضحت أن نتائج الاستطلاع أظهرت أن نسبة تأييد حزب سلطة الشعب المعارض الرئيسي بلغت 34.2% ، ونسبة تأييد الحزب الديمقراطي الحاكم 28.7%، لتصل الفجوة بينهما إلى 5.5 نقطة مئوية.