وأفاد مسؤول في لجنة الصحة العامة والبيئة التابعة لولاية جوهور - وفقا لما أوردته وكالة أنباء (برناما) الماليزية عبر نسختها باللغة الانجليزية - بأن منطقة جوهور بهارو سجلت الرقم الأعلى للضحايا بنحو 2452 شخصا، ثم منطقة كلوانج بنحو 1867 شخصا ثم منطقة كوتا تينجي ب 1125 شخصا.
 