كوالالمبور (أ ش أ)

ارتفع عدد منكوبى الفيضانات في ولاية جوهور جنوب ماليزيا، اليوم الأحد، إلى 6 آلاف و 248 شخصا من 1628 عائلة ماليزية، مقارنة ب 5 آلاف و 818 شخصا من 1540 عائلة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم بـ 7 أحياء في الولاية.