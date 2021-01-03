اليوم السابع
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إعادة رصف شارع السوق باسطنها بالمنوفية بتكلفة مليون و800 ألف جنيه

الأحد، 03 يناير 2021 09:20 ص
إعادة رصف شارع السوق باسطنها بالمنوفية بتكلفة مليون و800 ألف جنيه رصف الطرق - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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أكد المهندس شعبان الشبراوى مدير مديرية الطرق والنقل بمحافظة المنوفية، أنه جارى إعادة رصف شارع السوق باسطنها مركز الباجور بطول 750 متر، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها مليون و800 ألف جنيه ، حيث بلغت نسبة التنفيذ 30% وذلك بمبلغ 540 ألف جنيه.

وكشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، عن أنه تم الإنتهاء من فرد طبقة الأساس بمشروع إعادة رصف طريق جزيرة أبو نشابة مركز السادات بتكلفة إجمالية (3) مليون و(500) الف جنية بطول (1750) متر وبمتوسط عرض ( 7 ) متر، وجارى تسليمها تمهيدا لمرحلة وضع طبقة الأسفلت ، فضلا عن إدراج إستكمال باقى الطريق بمسافة (500) متر ضمن مقترحات خطة المحافظة للعام المالى 2021/2022 ، للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأهالى وتيسيراً عليهم.

جاء ذلك عقب وعد محافظ المنوفية لأهالى أبو نشابة أثناء زيارته لهم، واستجابة منه لشكواهم عبر الصفحة الرسمية للمحافظة ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة وتحسين الطرق للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسيراً عليهم ، مشيراً إلى أن قطاع الطرق من أهم مشروعات البنية الأساسية التى تنفذها المحافظة بإعتبارها أحد العوامل الهامة لدفع عملية التنمية المستدامة .

 


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