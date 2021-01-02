اليوم السابع
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1064 إصابة جديدة بكورونا و25 وفاة بين الفلسطينيين

السبت، 02 يناير 2021 02:25 م
1064 إصابة جديدة بكورونا و25 وفاة بين الفلسطينيين كورونا في فلسطين
رويترز

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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل 1064 إصابة جديدة بفيروس كورونا و25 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
 
وقالت الوزيرة في بيان صحفي إن قطاع غزة سجل 704 إصابات جديدة بكورونا من مجمل الحالات الجديدة.
 
وأضافت أن إجمالي عدد المصابين بكورونا في غرف العناية المكثفة بلغ 119 "منهم 27 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي".
 
وتجتمع لجنة الطوارئ العليا برئاسة رئيس الحكومة محمد اشتية اليوم للإعلان عن الإجراءات الجديدة لمواجهة انتشار الجائحة.
 
وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة في مارس آذار الماضي بلغ 157897، تعافى منها ‭‭‭‭136383 وتوفي 1572.

فلسطين

كورونا

لقاح كورونا

اصابات كورونا

فيروس

كوفيد 19

مي الكيلة

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