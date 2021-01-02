ماكرون يتعهد بالتصدى لـ"بطء غير مبرر" يتعلق بحملة التطعيم ضد كورونا

كتب : أحمد علوى

أكد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون في كلمته أنه لن يسمح "ببطء غير مبرر" في حملة التلقيح ضد فيروس كورونا بعد الانتقادات التي وجهت لحكومته بهذا الخصوص.

كما شدد على أن بريطانيا ستبقى حليفة لفرنسا وأوروبا على الرغم من خروجها من الاتحاد، وهو ما أصبح أمرا واقعا.

توجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس بكلمة متلفزة إلى مواطنيه بمناسبة الاحتفال برأس السنة الجديدة، عبر لهم فيها عن أمنياته بالعام الجديد.

وأكد ماكرون في كلمته أنه لن يسمح "ببطء غير مبرر" في حملة التلقيح ضد فيروس كورونا بعد الانتقادات التي وجهت لحكومته بهذا الخصوص. كما شدد على أن بريطانيا ستبقى حليفة لفرنسا وأوروبا على الرغم من خروجها من الاتحاد، وهو ما أصبح أمرا واقعا.