اليوم السابع
Ads
الأحد، 03 يناير 2021 12:04 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

لحظة اقتحام حفل فى مخزن بمطعم بريطانى وتغريم كل شخص 200 جنية إسترلينى ..فيديو

السبت، 02 يناير 2021 11:22 م
لحظة اقتحام حفل فى مخزن بمطعم بريطانى وتغريم كل شخص 200 جنية إسترلينى ..فيديو لحظة اقتحام المخزن
كتب هيثم سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اقتحمت قوات الشرطة البريطانية، حفلاً غير قانونيا أقيم في مخزن مطعم بالعاصمة البريطانية لندن، وتم تغريم 20 من مرتاديه 200 جنيه إسترلينى لكل فرد، فيما نشرت الشرطة البريطانية فيديو للمداهمة، ووصفت تصرف من فى المطعم بالأنانى.  

وذكرت جريدة ديلى ميل البريطانية، أن الشرطة داهمت حفل في مدينة هافرستوك هيل شمال غرب لندن حوالي الساعة 8:30 مساءً في 27 ديسمبر بعد تلقي تقارير عن دخول عدة أشخاص إلى المكان.

لحظة اقتحام حفل فى مخزن بمطعم بريطانى وتغريم كل شخص 200 جنية أسترلينى . (2)

وأظهر مقطع فيديو مأخوذ من كاميرا ضباط الشرطة  ينزلون إلى الطابق السفلي لاكتشاف المحتفلين المتجمعين بداخله، كما ظهر طاولات مليئة بزجاجات البيرة ومشروبات أخرى.

ووجد الضباط عشرون شخص الحفلة وتم إصدار إشعار غرامة ثابتة لجميع الحاضرين بقيمة 200 جنيه إسترليني لخرقهم قيود المستوى 4 وانتقدت شرطة العاصمة الحاضرين ووصفتهم بـ "الأنانية" و "الطائشين" لخرقهم قواعد كورونا مع ارتفاع عدد الحالات المصابة بالفيروس.

لحظة اقتحام حفل فى مخزن بمطعم بريطانى وتغريم كل شخص 200 جنية أسترلينى . (1)

وقال أليكس هوب مفتش بالشرطة البريطانية، حتى الآن  فقد أكثر من 70 ألف شخص في المملكة المتحدة حياتهم بسبب فيروس كورونا.

وأضاف، "إن انتهاكات لوائح الإغلاق لمواجهة فيروس كورونا أنانية وطيش وتعرض في نهاية المطاف سلامة وصحة مجتمعنا لخطر جسيم، وأناشد الأفراد أن يكونوا على دراية بقواعد المستوى 4 وأن يتجنبوا تمامًا حضور أي تجمعات  ومن الضروري أن نعمل معًا لتجنب إرباك العاملية في هيئة خدمات الصحة الرياضية في الأشهر المقبلة".

يأتي ذلك في الوقت الذي فرضت فيه الشرطة البريطانية مئات الغرامات وفضت الحفلات غير القانونية في جميع أنحاء بريطانيا،  بينما تحدى الناس قواعد الإغلاق للاحتفال بنهاية عام 2020.

 


كورونا

اخبار كورونا

بريطانيا

وفيات كورونا

كورونا نيوز

الشرطة البريطانية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة