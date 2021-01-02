لبنان يسجل 2520 إصابة جديدة بكورونا..وتوصيات بإغلاق كلى لـ3 أسابيع

بيروت /أ ش أ/

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 2520 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالى عدد المصابين بالوباء فى عموم لبنان إلى 186 ألفا و408 إصابات ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بى سى آر) التى أجريت فى المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريرى الدولى فى بيروت.

وأشارت الوزارة – فى بيان لها – إلى تسجيل 10 حالات وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس فى لبنان إلى 1476 حالة.

وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التى أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 14697 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

من ناحية أخرى، أصدرت لجنة متابعة التدابير الوقائية من وباء كورونا فى وزارة الصحة، فى ختام اجتماعها المنعقد اليوم توصيات بإغلاق كُلى البلاد لمدة 3 أسابيع على الأقل قابلة للتجديد، مع فرض منع التجول يوميا ابتداء من العصر وحتى الفجر، وذلك فى ضوء الارتفاع الكبير فى أعداد المصابين بالفيروس ووصول معظم المستشفيات فى عموم لبنان إلى طاقتها الاستيعابية القصوى من حالات الإصابة بالوباء.

وتضمنت توصيات اللجنة الإبقاء على مطار رفيق الحريرى الدولى فى بيروت مفتوحا أمام حركة السفر على أن يتم تقليص عدد الوافدين إلى لبنان عبر المطار والمنافذ والتشدد فى إجراء فحوص الـ بى سى آر للوافدين، وأن تتشدد الأجهزة الأمنية فى تنفيذ القرارات المرتبطة بالإغلاق العام.

وتم رفع التوصيات إلى اللجنة الوزارية للتعامل مع وباء كورونا والتى يترأسها رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، والتى ستبحث فى تلك التوصيات بعد غد الإثنين، إيذانا بمناقشتها خلال اجتماع مرتقب للمجلس الأعلى للدفاع لاتخاذ القرارات المناسبة حيالها فى غضون أيام.