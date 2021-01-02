اليوم السابع
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قتلى وجرحى فى انفجارات متفرقة بسوريا

السبت، 02 يناير 2021 02:15 م
قتلى وجرحى فى انفجارات متفرقة بسوريا العنف في سوريا - أرشيفية
وكالات

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أفاد وسائل إعلام سورية، أن سيارة مفخخة انفجرت اليوم السبت بالقرب من سوق الخضرة فى مدينة رأس العين شمالي سوريا، ما أدى إلى سقوط 4 قتلى على الأقل، وذكر نشطاء محليون أن بين الضحايا طفلين، فيما أصيبت والدتهما بحروق جراء الانفجار.

في سياق أخر، قالت وكالة الأنباء السورية سانا، إن 20 مدنياً أصيبوا بجروح بينهم حالات حرجة جراء انفجار قنبلة وسط تجمع للمواطنين في أحد أسواق مدينة الحسكة.

ونقل مراسل سانا عن مصدر في قيادة شرطة الحسكة قوله إن مجرماً مطلوباً ألقى قنبلة وسط تجمع للمواطنين في سوق العمال بشارع فلسطين بالمدينة ما أدى لإصابة 20 مدنياً بينهم نساء بجروح متفاوتة الخطورة تم إسعافهم إلى مركز اللؤلؤة الطبي المحدث.

وأكد المصدر أن فرع الأمن الجنائي في المحافظة ألقى القبض على المجرم الذي ألقى القنبلة وهو مطلوب بموجب عدة إذاعات بحث.

بدوره أوضح مدير صحة الحسكة الدكتور عيسى خلف في تصريح لمراسل سانا أن مركز اللؤلؤة استقبل 20 جريحاً بينهم 3 بحالة حرجة أصيبوا بشظايا انفجار القنبلة في أماكن مختلفة من أجسامهم مشيراً إلى أنه يتم حاليا تقديم الإسعافات الطبية اللازمة للمصابين.


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